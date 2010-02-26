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۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

ارتش عراق 20 هزار نظامی سابق را بار دیگر استخدام کرد

ارتش عراق 20 هزار نظامی سابق را بار دیگر استخدام کرد

وزارت دفاع عراق امروز جمعه از به کارگیری مجدد 20 هزار نفر از افسرانی که در دوران رژیم سابق در ارتش حضور داشتند و با سقوط وی از ارتش کنار گذاشته شده بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "محمد العسکری" معاون وزیر دفاع عراق با اعلام این مطلب تاکید کرد : استخدام این افراد در اسرع وقت انجام می شود.

به گزارش آسوشیتدپرس، این اقدام در فاصله چند هفته مانده به انتخابات پارلمانی عراق انجام می شود و بغداد امیدوار است که این اقدام بتواند گروه های مختلف عراقی را برای شرکت در انتخابات تشویق کنند.

مخالفان دولت عراق ادعا می کنند: این یک حرکت سیاسی از سوی "نوری المالکی" نخست وزیر عراق بوده و هدف از آن کسب آرای بیشتر در انتخابات 7 مارس است.

خاطر نشان می شود مقامهای بلندپایه عراق از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر بارها تاکید کرده اند با استفاده از بعثی هایی که در زمان رژیم صدام از روی اجبار و شرایط حاکم و به خاطر مسائل معیشتی مجبور به همکاری بودند، در دستگاههای دولت جدید پس از سرنگونی دیکتاتور سابق مخالف نیستند و فقط با بازگشت بعثی هایی مخالف هستند که مرتکب جنایات بر ضد ملت عراق شده باشند. 

  

کد مطلب 1041494

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