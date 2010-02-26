  1. سیاست
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

پنجشنبه شب انجام شد:

دیدار احمدی نژاد و سید حسن نصرالله در دمشق/ شرکت در ضیافت اسد

دیدار احمدی نژاد و سید حسن نصرالله در دمشق/ شرکت در ضیافت اسد

محمود احمدی نژاد و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در دیداری در دمشق آخرین مسائل مهم منطقه ،لبنان و تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پنجشنبه شب در دیدار سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و هیأت همراه اظهار داشت:رژیم صهیونیستی از مقاومت ،مردم لبنان و منطقه در هراس است و تهدیدات اخیر این رژیم جعلی نیز نشان از ضعف آنها دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر چه به جلو می رویم ملت های آزاده و منطقه به پیروزی نزدیک می شوند بر ضرورت حفظ آمادگی در مقابل تهدیدات احتمالی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: ملت ایران در کنار مقاومت و ملت های منطقه قرار دارد و اگر رژیم صهیونیستی اشتباهات گذشته خود را تکرار کند و دست به ماجراجویی های جدید بزند باید به کلی ریشه کن شود و منطقه برای همیشه از شر آنها نجات پیدا کند.

رئیس جمهور تأکید کرد: وعده الهی نابودی رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی است و پیروزی بزرگ نزدیک است.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از مسائل مربوط به لبنان و تهدیدات رژیم صهیونیستی بر آمادگی مقاومت و ملت لبنان تأکید کرد و اظهار داشت: مطمئن هستم تهدیدات رژیم صهیونیستی نتیجه ای نخواهد داشت و در هر شرایطی کاری از پیش نخواهد برد و مقاومت لبنان ترسی از این تهدیدات ندارد.

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: رژیم صهیونیستی در شرایطی قرار ندارد که بتواند جنگ جدیدی را آغاز کند و تنها قصد به راه انداختن جنگ روانی و ایجاد رعب و وحشت در منطقه دارد.

در پایان سید حسن نصرالله به همراه دکتر احمدی نژاد در ضیافت شام بشار اسد رئیس جمهور سوریه شرکت کردند.

کد مطلب 1041495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها