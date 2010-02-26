دیدار احمدی نژاد و سید حسن نصرالله در دمشق/ شرکت در ضیافت اسد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پنجشنبه شب در دیدار سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و هیأت همراه اظهار داشت:رژیم صهیونیستی از مقاومت ،مردم لبنان و منطقه در هراس است و تهدیدات اخیر این رژیم جعلی نیز نشان از ضعف آنها دارد.



رئیس جمهور با بیان اینکه هر چه به جلو می رویم ملت های آزاده و منطقه به پیروزی نزدیک می شوند بر ضرورت حفظ آمادگی در مقابل تهدیدات احتمالی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.



دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: ملت ایران در کنار مقاومت و ملت های منطقه قرار دارد و اگر رژیم صهیونیستی اشتباهات گذشته خود را تکرار کند و دست به ماجراجویی های جدید بزند باید به کلی ریشه کن شود و منطقه برای همیشه از شر آنها نجات پیدا کند.



رئیس جمهور تأکید کرد: وعده الهی نابودی رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی است و پیروزی بزرگ نزدیک است.



سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از مسائل مربوط به لبنان و تهدیدات رژیم صهیونیستی بر آمادگی مقاومت و ملت لبنان تأکید کرد و اظهار داشت: مطمئن هستم تهدیدات رژیم صهیونیستی نتیجه ای نخواهد داشت و در هر شرایطی کاری از پیش نخواهد برد و مقاومت لبنان ترسی از این تهدیدات ندارد.



دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: رژیم صهیونیستی در شرایطی قرار ندارد که بتواند جنگ جدیدی را آغاز کند و تنها قصد به راه انداختن جنگ روانی و ایجاد رعب و وحشت در منطقه دارد.



در پایان سید حسن نصرالله به همراه دکتر احمدی نژاد در ضیافت شام بشار اسد رئیس جمهور سوریه شرکت کردند.

