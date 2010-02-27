دخالت مسئولان رده بالا در تخلفات دستیاری قابل بررسی است

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا وزیر بهداشت خبر ویژه ای درباره تخلفات آزمون دستیاری و شناسایی متخلفان آزمون به کمیسیون ارائه کرده است یا خیر گفت: وزیر بهداشت هنوز گزارشی ارائه نکرده است که در پیگیری هایشان چه اتفاقاتی افتاده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره شایعاتی مبنی بر دست داشتن مسئولان رده بالا در تخلفات آزمون دستیاری امسال گفت: اصلا چنین چیزی را نباید قبول کرد و نباید اشاعه داد. خیلی بعید است مسئولان رده بالا دست به این کارها بزنند. به هر صورت بهتر است قبل از اینکه ما قضاوت کنیم موضوع بررسی شود و نتیجه را گزارش دهند.

وی درباره ابطال این آزمون نیز گفت: سئوالات آزمون دستیاری به دست داوطلبان افتاده بود طبیعتا باید امتحان لغو می شد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.