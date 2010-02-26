اولین سفر یک رئیس جمهور از لبنان به روسیه / سلیمان با مدودف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریهای روسیه، میشل سلیمان روز گذشته در مسکو با دیمتری مدودف رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد.



مدودف در این باره گفت این اولین سفر یک رئیس جمهور از لبنان به روسیه است که میزان همکاری میان دو کشور را نشان می دهد.



مدودف و سلیمان امکان عقد قرارداد همکاری در زمینه نظامی را بررسی کردند.

رئیس جمهوری لبنان در این زمینه اظهار داشت ما درباره آماده کردن توافقنامه مشارکت فنی نظامی در طولانی مدت با یکدیگر گفتگو کردیم و این همکاری به مشارکت روسیه در پاکسازی خاک لبنان از مین و بمبهای خوشه ای (به جا مانده از دوران تجاوزگری رژیم صهیونیستی) است.



میخائیل دیمیتریف مدیر سازمان همکاری نظامی روسیه نیز اظهار داشت ما تمایل داریم این توافقنامه را در آینده نزدیک امضا کنیم که این همکاری طولانی مدت خواهد بود.



روسیه که در دوران شوروی سابق روابط نزدیک و محکمی با جهان عرب داشت، اکنون تلاش می کند نفوذ خود را در این منطقه بازیابد.