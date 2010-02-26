خراسان رضوی قهرمان مسابقات جودوی قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی چمن پا ظهر جمعه در جمع خبر نگاران در هیئت جودو استان افزود : در این رقابتها که ششم اسفندماه و با حضور 200 جودوکار در اصفهان برگزار شد تیم خراسان رضوی با کسب دو نشان طلا، یک نقره و یک برنز بر سکوی نخست ایستاد.

علی چمن پا سرمربی این تیم گفت: برای تیم خراسان رضوی ذکریا مرادی در منهای 73 کیلو و جواد محجوب در منهای 100 کیلو طلا گرفتند، قنبر قنبری در منهای 60 کیلو نقره گرفت و حجت رهنما در منهای 90 کیلو صاحب گردن آویز نقره شد.

وی هیئت جودوی خراسان رضوی در این رقابت ها همچنین دو مقام پنجمی کسب کرد تا شش جودوکار تیم تاتامی را با مقام ترک کنند.

علی چمن پا افزود: پس از خراسان رضوی تیم تهران با دو طلا و یک برنز و لرستان با یک طلا و دو برنز دوم و سوم شدند.

سرمربی تیم جودوی خراسان رضوی با اشاره به نمایش تحسین برانگیز جودوکاران استان در این رقابتها گفت: کمیته فنی فدراسیون به همین دلیل جواد محجوب را به عنوان تکنیکی ترین جودوکار و اینجانب را به عنوان بهترین مربی کشور انتخاب کرد.

چمن پا سطح کیفی این رقابتها را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: کسب مقام قهرمانی تیمی و عناوین فردی در مسابقات کشوری در حالی صورت می گیرد که استان خراسان رضوی نتوانست از دو قهرمان ملی پوش خود در این رقابتها استفاده کند.

