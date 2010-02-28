نثر معاصر ایران در تاجیکستان معرفی نشده است/ زبان هویت هر ملت است

میرزا شکورزاده با 61 سال سن از اعضاء باسابقه اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و مسئول فعلی بخش نثر ادبی آن است. وی فعالیتهای ادبی و مطبوعاتی بسیاری داشته که همکاری با مجله "صدای شرق" از آن جمله است. کتابهای "کیمیاگر در دری"، "تاجیکان در مسیر تاریخ"، "جان پیوند"، "حماسه رادمردان خراسان" و "رزمندگان هندوکش" از جمله آثار اوست. با این نویسنده تاجیک درباره وضعیت فعلی زبان فارسی، سیاستهای فرهنگی دولتهای ایران، تاجیکستان و افغانستان در تحولات این زبان و فعالیتهای اتحادیه نویسندگان تاجیکستان به گفتگو نشستهایم که در پی میآید.
* خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: قبل از اینکه اولین سؤالم را از شما بپرسم، میخواهم مخاطبان رسانهمان را با خودتان بیشتر آشنا کنید.
- میرزا شکورزاده : من عضو اتحادیه نویسنده تاجیکستان و مسئول بخش نثر آن هستم. رشته تخصصیام زبان و ادبیات فارسی است و حدود 20 کتاب در زمینه ارتباطات فرهنگی تاجیکستان، ایران و افغانستان تهیه، تالیف و تدوین کردهام که بیشترشان به خط و الفبای فارسی در ایران و حتی پاکستان منتشر شدهاند. من دو سال قبل جایزه ادبی علامه عینی تاجیکستان را به خاطر تالیف کتاب "جان پیوند" که در آن به مشترکات فرهنگی ایران، تاجیکستان و افغانستان پرداخته بودم، دریافت کردم. در حال حاضر هم در دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) روی همین موضوع - مشترکات فرهنگی سه کشور فارسی زبان و نیز تاریخ جهاد افغانستان حماسه رادمردان خراسان، رزمندان هندوکش و تاجیکستان در مسیر تاریخ را نوشتهام.
* با توجه به سابقه فعالیت پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی، وضعیت این زبان را در سه کشور مذکور چطور ارزیابی میکنید؟
|ما هنوز یک کانون ادبی و یا یک بنگاه انتشاراتی مشترک که بهترین کتابهای نویسندگان هر سه کشور را چاپ کند و یا حتی یک روزنامه، هفتهنامه یا مجلهای که آرزوها و خواستههای فارسیزبانان جهان را بازگو کند نداریم
- روابط ادبی سه کشور چندان قوی نیست و آنطور که میخواهیم نیست. یعنی یک کانون ادبی مشترک که به هر سه کشور خدمت کند، تاکنون شکل نگرفته است، یک بنگاه انتشاراتی مشترک که بهترین کتابهای نویسندگان هر سه کشور را چاپ کند و یا حتی یک روزنامه، هفتهنامه یا مجلهای که آرزوها و خواستههای فارسیزبانان جهان را بازگو کند، وجود ندارد. با این وضعیت ما چطور میتوانیم اصالت زبان فارسی را حفظ کنیم؟ مشکلات زیادی داریم؛ ما حتی اصطلاحات و تعبیرهای علمی یگانهای برای بسیاری چیزها نداریم. مثلاً در تاجیکستان به فرودگاه ایرپورت میگویند، در افغانستان میدان هوایی و در ایران فرودگاه که البته بهترینش فرودگاه است. از سوی دیگر ایران کشور مادر است و میباید نویسندگان و عالمان و دانشمندان ما دستور زبان فارسی و کاربرد تعبیرها و واژگان را از ایران انتخاب کنیم به خاطر اینکه مشخص است که اصالت زبان فارسی در اینجا (ایران) بیشتر است و کانونهای ادبی هم فعالتر هستند. ایران امروز کعبه فرهنگی ماست و ما هم در تاجیکستان باید به تدریج به الفبای فارسی رو بیاوریم و خوشبختانه در حال حاضر برای این کار شرایط بسیار خوبی به وجود آمده است؛ رئیس جمهور ما امام علی رحمانف بعد از استقلال تاجیکستان به حفظ اصالت زبان فارسی اهمیت میدهد و کوششهای بسیار خوبی در تاجیکستان انجام داده است.
* به برخی از این اقدامات اشاره میکنید؟
- مثلاً امروز 95 درصد گفتارهای رادیویی و تلویزیونی به زبان فارسی است در حالی که در زمان شوروی برعکس بود و بیشتر زبان روسی رایج بود. الان زبان فارسی در مدارس تدریس میشود و در تمام مدارس و مکاتب تحصیلی در تاجیکستان تحصیل به زبان فارسی صورت میگیرد و دولت روی این موضوع هم غمخواری میکند، هم کنترل دارد و هم تبلیغ میکند. در آنجا یک بنیاد نیمه دولتی و بینالمللی زبان فارسی تاجیکی هم فعالیت دارد. همچنین بر اثر تبلیغات رادیو و تلویزیون قلم نگارندگی مردم هم رو به بهبودی است.
* فعالیتهای اتحادیه نویسندگان تاجیکستان را توضیح میدهید؟
- این اتحادیه دارای بخشهای مختلفی است؛ شعبه نظم و شعبه نثر، شعبه آچق و پابلیسیتیکه. هر کدام از این بخشها مشاور دارد و هر نویسندهای آثار خود را برای آن میفرستد و چاپ میشود. ما هر هفته برنامههای محفلی داریم و تجلیل از زادروز ادیبان و شبهای شعر مشترک ایرانی، تاجیکی و افغان از جمله این برنامههاست.
* دولت دخالتی در فعالیتهای شما دارد؟
- دولت فقط به ما کمک میکند. کمک مالی.
* فکر میکنید این اتحادیه تا چه حد توانسته نویسندگان تاجیک را به مردم دیگر کشورهای فارسی زبان معرفی کند؟
- ما آثار بهترین ادیبان تاجیکستان را با همکاری نهادهای فرهنگی سفارت ایران و رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان انتخاب میکنیم و به زبان فارسی ترجمه میکنیم. سالی حدود 15 کتاب از نویسندگان برجسته تاجیکستان به همین صورت چاپ میشود و فکر میکنم در شناساندنشان به جهان مفید بوده است.
* اقشار فرهنگی و به ویژه نسل جدید نویسندگان تاجیکستان تا چه اندازه با ادبیات معاصر ایران آشنایی دارند؟
- ما با آثار محمود دولتآبادی، فخرالدین حجازی، اما در مجموع متاسفانه نثر ایران در تاجیکستان کمتر معرفی شده و در واقع میتوان گفت معرفی نشده است. در زمان شوروی دوستان ما تصادفاً بعضی کتابهایی را که از ایران میآمد، با خط کریل ترجمه و منتشر میکردند.
* با توجه به ویژگیهای ادبیات معاصر ایران آیا اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تلاش کرده تا دستکم بخشی از این ادبیات وارد نظام آموزشی این کشور شود؟
- نه تنها در زمان فعلی بلکه از زمان شوروی هم شعرهایی از مثلاً ایرج میرزا برای کودکان در مدارس تدریس میشد. مجله "صدای شرق" که ارگان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان است از همان زمان اتحادیه جماهیر شوروی همیشه یکی از بخشهای خود را به اینگوه شعرها از شعرهای برجسته و نیز نثر معاصر ایران اختصاص داده است.
* اتحادیه شما همان راهی را میرود که در زمان شوروی طی میکرد؟
- بله ما ادامه همان اتحادیه هستیم اما در حال حاضر دولت تاجیکستان از آن حمایت میکند و ما به صورت کاملاً آزاد مطالبمان را بیان میکنیم و خبری از سفارشی نویسی نیست و سانسور اصلاً وجود ندارد. البته الان سنتی شکل گرفته که نویسندگان تاجیک بیشتر به تاریخ روی میآورند که این برای رشد روح ملی بسیار مهم است.
* ارزیابیتان از سیاستهای فرهنگی سه دولت ایران، تاجیکستان و افغانستان در تحولات زبان و ادبیات فارسی چیست؟
- به نظرم این سیاستها در پیشرفت زبان تاثیر مثبتی گذاشته و دست کم درباره تاجیکستان، همبستگی مردم دو کشور ایران و تاجیکستان نسبت به زمان شورویها در حال رشد است. اما هنوز کم است و ما باید بیشتر و گستردهتر روابط فرهنگی بین خودمان برقرار کنیم. ایران به عنوان کشور مادر زبان فارسی باید برای احیای اصالت این زبان در قسمتهای آسیای مرکزی کمک کند. زبان هر ملت هستی اوست و محو زبان محو ملت است. امیدوارم یک اتحادیه و نیز یک شبکه تلویزیونی مشترک برای فارسیزبانان هم در کابل، هم در دوشنبه و هم در تهران ایجاد شود تا تریبون روشنفکران و اهل فرهنگ هر سه کشور باشد.
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