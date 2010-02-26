پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی ایران افتتاح شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،سید محمد سیدی در جمع خبرنگاران ظهر جمعه در نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به جزئیات برگزاری این نمایشگاه بین المللی افزود : پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایران ، با هدف نشر فناوری های نوین و توجه به فرایند های علمی و تخصصی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و در راستای ارتقا توانمندی این صنعت استراتژیک در بخش های زیر ساختی و صادراتی ، برگزار می شود .
وی با اشاره به اینکه اکنون صنعت نمایشگاه ایران باید با توجه به کارکرد های علمی و دانش بنیان به حرکت خود درمسیر توسعه ادامه دهد ، تصریح کرد : در این دوره 20 شرکت از کشورهای هلند، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، آلمان، اتریش، ژاپن، فرانسه، آمریکا، سوئد، بلژیک و روسیه و 180 شرکت داخلی از استان های تهران، قزوین، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد، اصفهان، فارس، کرمان، مرکزی و زنجان حضور یافتند .
وی با اعلام برنامه های جانبی این نمایشگاه در بخش های علمی و تخصصی و کارگاهی اظهار داشت: در طول مدت برپایی این نمایشگاه کارگاه ها و نشست های تخصصی با عناوین ، پروژه کشاورزی دقیق ، اصلاح و بهبود در روشهای آبیاری سطحی به منظور افزایش بهره وری کشاورزی ، خاک ورزی حفاظتی ضرورتی اجتناب ناپذیر، بازدید از کمباین چغندرقند ، تاثیر سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده دردشت مشهد برعملکرد و میزان آب مصرفی، مباحث نوین در ماشین های کشاورزی ، کشاورزی دقیق، با همکاری سازمانها و بخش های علمی و تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار می شود.
سیدی با اشاره به حضور هیات های تجاری از کشور های افغانستان ، ترکمنستان و بنگلادش در این نمایشگاه افزود: در جریان برگزاری این نمایشگاه با حضورهیات های تجاری از کشور های هدف جمهوری اسلامی ایران ، در دومین روز از برگزاری پنجمین نمایشگاه کشاورزی ایران در مشهد ، نشست تجاری این هیئتها با شرکت های ایران در مشحل نمایشگاه بین المللی مشهد نیز برنامه ریزی شده است .
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت : پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ایران در مشهد در فضایی به وسعت 11 هزار متر مربع در سالن های چهار گانه مفاخر و سالن فردوسی از 6 تا 9 اسفند ماه جاری از ساعت 15 تا 21 آماده دیدار علاقمندان و دانشجویان و متخصصین است.
مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایران با حضور 12 کشور خارجی و180 شرکت داخلی نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،سید محمد سیدی در جمع خبرنگاران ظهر جمعه در نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به جزئیات برگزاری این نمایشگاه بین المللی افزود : پنجمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایران ، با هدف نشر فناوری های نوین و توجه به فرایند های علمی و تخصصی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و در راستای ارتقا توانمندی این صنعت استراتژیک در بخش های زیر ساختی و صادراتی ، برگزار می شود .
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