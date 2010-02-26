درخواست اکثریت ملت عراق برای بستن "العربیه" به سبب حمایت از بعثیها

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ماهواره ای "الانوار 2" یک نظرسنجی درباره موافقان و مخالفان بستن شبکه تلویزیونی العربیه به سبب مواضع خصمانه اش بر ضد اکثریت ملت عراق و حمایتهای آشکار از بعثی های صدامی و تروریستها قرار داده است.



این شبکه مردمی عراقی توانسته در طرح رسانه ای سراسری بر ضد شبکه القاعده به سبب گزارشهای انتخاباتی یکسویه و توهین آمیز بر ضد اکثریت ملت عراق(شیعیان) به موفقیت چشمگیری دست پیدا کند.



میزان موافقان بستن دفاتر شبکه العربیه در عراق به 94 درصد رسیده است.



شبکه الانوار 2" با وجود داشتن امکانات محدود، از محبوبیت گسترده ای در عراق و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برخوردار است، این شبکه که از بغداد برنامه پخش می کند، توانسته افکارعمومی و به طور مشخص عشایر عراق را بر ضد شبکه العربیه بسیج کند که مورد حمایت مالی گسترده عربستان قرار دارد و از دبی در امارات متحده عربی برنامه پخش می کند.



گزارشهای یکسویه و توهین آمیز شبکه العربیه بر ضد اکثریت ملت عراق در ارتباط با انتخابات پارلمانی، موجی از خشم و انزجار در عراق به جا گذاشته است.



خشم ملت عراق از العربیه از زمانی به اوج خود رسید که این شبکه در سلسله برنامه های یکسویه ویژه انتخابات عراق که هر روز پخش می کند، در برنامه روز پنجشنبه خود گزارشی از موضع عشایر جنوب و مرکزی عراق پخش کرد و در گزارش خود از این عبارتهای اهانت آمیز استفاده کرد : " این عشایر با هر کس پول بیشتری به آنها بدهد، بیت می کنند"، "شعارهای دسته جمعی، شعارهای کوتاهی است که مردم عشایر در مناسبتهای مختلف سر می دهند، عشایر همانطورکه برای صدام این شعارها را سر می داند، برای حاکمان جدید عراق هم این شعارها را بر زبان می آورند"



شبکه "الانوار 2" که یک شبکه کاملا عراقی است، با شبه "الانوار یک" که یک شبکه کویتی است، تفاوت دارد.



موج ارسال پیامکها و تماسهای تلفنی شهروندان عراقی با شبکه الانوار 2 در محکومیت برنامه های یکسویه العربیه، کارکنان و دست اندرکاران شبکه العربیه را از خطر قرار گرفتن آنها در معرض خشم ملت عراق که این شبکه را حامی بعثی ها و طایفه گری بر ضد شیعه می دانند، به وحشت انداخته است.



بیش از 159 نفر از شیوخ عشایر و قبایل جنوب و مرکز عراق با محکوم کردن گزارشهای یکسویه العربیه، این شبکه را طایفه ای، دشمن شیعیان و دوست بعثی ها توصیف کرده و این شبکه را به واکنش سخت و کوبنده تهدید کرده اند.



عشایر عراق در نامه هایی برای دولت عراق از نوری المالکی نخست وزیر خواسته اند دفاتر العربیه را در مناطق مختلف عراق ببندد.



در این نامه ها درباره سکوت در برابر اهانت العربیه به اکثریت ملت عراق(شیعیان) هشدار داده شده است.



اهانت العربیه به اکثریت ملت عراق تنها به مسئله انتخابات محدود نمی شود، بلکه این شبکه گزارشهایی پخش کرد که به طور آشکار به مقام مرجعیت عالی دینی و همچنین به نامزدها و رای دهندگان توهین می کند.



در یکی از این گزارشهای توهین آمیز العربیه چنین آمده بود " یک مرغ سربریده با نظارت مراجع می تواند آرای بیشتری را برای نامزدها جلب کند".



در گزارشی دیگر که خبرنگار العربیه از شهر کربلای معلی درباره موضع مردم این شهر در برابر انتخابات آتی تهیه کرده است، به ساکنان این شهر مقدس و مراجع مقیم آن اهانت شده است.



در این گزارش توهین آمیز آمده است : "دلایل و شواهدی نشان می دهد که کربلایی ها به احزاب دینی و کسانی که شعارهای دینی سر می دهند، رای نخواهند داد، بلکه از لیبرالها حمایت خواهند کرد."



البته خبرنگار العربیه بر اساس رویکرد دست اندرکاران سعودی این شبکه برای تایید این ادعای خود با یک عضو حزب کمونیستی عراق گفتگو می کند و ادعای وی مبنی بر "کربلایی ها از احزاب دینی روی بر گردانده و به لیبرالها رای خواهند داد" دلیلی بر اثبات گزارش خود تلقی می کند.



این گزارش اهانت آمیز کافی بود تا مردم و شخصیتهای مقیم کربلا با ارسال پیامهایی برای شبکه الانوار 2، به شدت موضع خصمانه و توهین آمیز العربیه بر ضد مردم این شهر مقدس و علمای آن را محکوم کنند.



افضل الشامی دبیرکل آستان مقدس حسینی در کربلا تاکید کرد عضو حزب کمونیستی که العربیه با آن گفتگو کرده، نماینده مردم این شهر که پیرو مرجعیت و تابع اصول دینی خود در انتخابات آتی هستند، نیست.



اکثریت ملت عراق، شبکه العربیه را به سبب مواضع آشکارش در حمایت از صهیونیستهیا غاصب، شبکه "العبریه" توصیف کرده اند.



این در حالی است که عراقی های شاغل در العربیه از حمایت آشکار و گسترده عربستان از فهرست "ائتلاف وحدت عراق" و تاکید مسئولان امنیتی سعودی بر ضرورت تبلیغ فهرستهای مشخص و تبیلغ رایگان برای آنها از جمله فهرست "احرار" به ریاست ایاد جمال الدین و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی و فهرست وحدت عراق به ریاست بولانی پرده بر داشتند.



انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس(شانزدهم اسفند) برگزار می شود.

