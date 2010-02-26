تمسک به قرآن و عترت تنها راه احیا عظمت مسلمانان در جهان است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،حجت الاسلام علی محمدی ظهر جمعه در مراسم اختتامیه این مسابقات تصریح کرد: تمسک به ظاهر قرآن و عدم درک باطن قرآن سبب مهجوریت قرآن میان مسلمانان شده و باعث شده پیکر جهان اسلام در فلسطین و افغانستان و عراق مورد هجمه مستکبران و دشمنان اسلام قرار گیرد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: اکنون به واسطه مهجوریت قرآن و عدم تمسک مسلمین به این کتاب الهی و عترت، خاورمیانه مهدجهان اسلام پایگاه تجهیزات و تسلیحات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده و آنان سرمایه مسلمانان را به یغما می برند.

وی با اشاره به نزدیکی ایام میلاد پیامبر(ص) افزود: اگر پیامبر نبود قرآن به دست بشریت بخصوص مسلمان نمی رسید چون ولادت پیامبر مقدمه بعثت ایشان است و بعثت رسول الله انگیزه و فلسفه نزول قرآن برای بشریت می باشد و غایت نزول قرآن نیز تزکیه نفس انسان است.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید براینکه قرآن و عترت هیچ وقت از یکدیگر جدا نمی‌شوند و پیروان راستین اسلام با تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) به پیروزی می‌رسند و از گمراهی و ضلالت نجات پیدا می‌کنند گفت: متاسفانه جدا کردن قرآن و عترت از یکدیگر باعث شده مسلمین عزت و عظمت خود را از دست بدهند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه قرآن از مسلمانان شاکی است چون به ابعاد حقیقی آن پرداخته نشده است ادامه داد: قرآن بدون عترت و عترت بدون قرآن نمی‌تواند به غرض و فلسفه وجودى خود دست یابد همچنین ارتباط میان عترت و قرآن دو سویه است، از طرفى قرآن اهل بیت را والاترین انسانها معرفى می‌کند و از سویى آگاه‌ترین انسانها به معارف و حقایق قرآن، اهل بیت(ع) هستند.

وی تصریح کرد: همراهى اهل بیت با قرآن در حدیث ثقلین تاکید و تأییدى از سوى پیام‌آور وحى بر این رابطه مستحکم است که این رابطه دو متقابل میان قرآن و اهل بیت به خواست صاحب وحى یعنى بارى تعالى بوده است.

حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: این مطلب نشانگر جایگاه والای ائمه در تفسیر قرآن است همچنین بسیارى از آیات در شأن و منزلت ائمه اطهار نازل شده است.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: بدون داشتن راهنمایی و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) انسانهابه انحراف کشیده می شوند و شرط مصون ماندن آنها از گمراهی، تمسک جستن به اهل بیت (ع) است.

وی با تاکید براینکه ضمانت تمسک به این دو امانت الهی، ولایت فقیه است، گفت: امام خمینی (ره)ولایت فقیه را در ایران معنا بخشید و وظیفه ما پس از ایشان این است که پیرو ولایت باشیم تا با قرآن و عترت محشور شویم.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهارداشت: در دین و ایمان و زندگی ملت ایران تمسک به ولایت وجود دارد و همین تمسک به ولایت است که در فتنه های اخیر کشور، از شر دشمنان داخلی و خارجی مصون ماند.