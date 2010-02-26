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۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

رشد چهار برابری تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآن در خراسان رضوی

رشد چهار برابری تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآن در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآنی اوقاف استان خراسان رضوی در سطح شهرستانهای این استان در سال 88 با رشد چهار برابری همراه بوده است.

به گزارش  خبرنگار مهر در مشهد ، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود : علاوه بر رشد 400 درصدی تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآنی اوقاف در  سطح شهرستان های استان ، در مجموع نیز این مسابقات در سطح استانی  با رشد 97 درصدی تعداد شرکت کنندگان، همراه بوده است.

وی با بیان اینکه سال 88 برای سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با موفقیت های فراوانی در زمینه قرآنی همراه بوده است تاکیدکرد : یکی از قاریان استان در سال جاری رتبه اول رشته قرائت در مسابقات بین المللی  قرآن در کشور لیبی را کسب کرد هم چنین رتبه اول مسابقات بین المللی قرآن کشور در رشته قرائت را یکی دیگر از قاریان خراسان رضوی کسب کرد.

گنابادی نژاد برگزاری سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بانوان در مشهد را چهارمین افتخار بزرگ استان در سال جاری دانست و گفت: این مسابقات با حضور 150 قاری به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، به مدت یک هفته در تالار نور مشهد برگزار شد .

وی با بیان این که مقام معظم رهبری را می توان بنیان گذار مسابقات قرآنی در کشور دانست تصریح کرد: ایشان در روزگار انزوای قرآن در کشور حدود 40 سال پیش با درایت محافل قرآنی را در مساجد کرامت و امام حسن مجتبی (ع) در مشهد برگزار می کردند.

 

کد مطلب 1041543

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