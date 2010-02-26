تیم فوتبال استقلال اهواز از سد اتکای گلستان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان اهوازی که برای برپایی اردویی یک هفته ای عازم جزیره کیش شده اند عصر پنجشنبه در ورزشگاه المپیک این جزیره مقابل اتکای گلستان صف آرایی کردند و طی یک بازی برترحریف لیگ دسته اولی خود را با دو گل از پیش رو برداشتند.

شاگردان مهدی هاشمی نسب که با ترتیبی کامل مقابل اتکای گلستان صف آرایی کرده بودند توسط امیر خلیفه اصل و میلاد میداودی به گل رسیدند.

این تیم قرار بود امروز در دیداری دوستانه دیگر به مصاف تیم دسته دومی آریاناگستر کیش برود که به علت تغییر در برنامه مسابقات لیگ دسته دوم این تیم کیشی خواهان لغو بازی دوستانه مقابل آبی پوشان اهوازی شد.

اردو آماده سازی تیم فوتبال استقلال اهواز در جزیره کیش فردا به اتمام می رسد و این تیم با دو پرواز به اهواز باز می گردد.