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۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۹

پرویز:

حمایت از ناشران جز برنامه های اصلی حوزه نشر در سال آینده است

حمایت از ناشران جز برنامه های اصلی حوزه نشر در سال آینده است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: با تصویب بودجه 89 کل کشور می توان پیش بینی کرد که بودجه معاونت فرهنگی وزارتخانه نسبت به سال قبل رشد 10 تا 12 درصدی داشته باشد و این امر باعث می شود تا حمایت از ناشران در دستور کار حوزه نشر قرار گیرد.

محسن پرویز در حاشیه چهارمین مراسم تجلیل از نخبگان و مشاهیر مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: اگرچه بودجه فرهنگی وزارت ارشاد همچنان جای افزایش دارد اما این میزان رشد نیز چشمگیر بوده است.

وی خاطر نشان کرد: وزارت ارشاد برنامه های مفصلی را در زمینه حمایت از مشاهیر و فرزانگان کشور صورت داده و این برنامه ها نیز به صورت اجمالی در استان های کشور نیز در سال آینده پیگیری می شود.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه انجمن مشاهیر و مفاخر فرهنگی ایران نسبت به ساماندهی مشاهیر و فرزانگان کشور اقداماتی انجام داده است، افزود: تجلیل از مفاخر و مشاهیر فرهنگی در کشور شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.

به گفته پرویز، در حواشی مراسم تجلیل از مفاخر و مشاهیر فرهنگی استان و به منظور رقابت پذیری و تشویق بین نخبگان جوان از این عده نیز تجلیل می شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه های جدید این معاونت برای تقویت حوزه نشر و کتابخوانی در کشور طی سال آینده افزود: وزارت ارشاد پیشنهاداتی را در لایحه بودجه 89 برای این امر اختصاص داده است.

معاون وزیر ارشاد افزود: امیدواریم با تصویب پیشنهادات جدید که نیاز به ردیف بودجه های مستقلی دارد بتوانیم برنامه های حوزه نشر را به سمت جلو سوق دهیم.

پرویز خاطرنشان کرد: حوزه نشر در کشور هنوز کار زیادی برای اجرا دارد بنابراین حمایت از ناشران در برنامه های این وزارتخانه قرار دارد.

کد مطلب 1041562

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