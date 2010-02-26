نگرانی چلبی از دخالت سازمان ملل متحد در انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الوسط عراق، احمد چلبی از رهبران ائتلاف ملی عراق درباره بی طرف بودن سازمان ملل متحد در انتخابات پارلمانی آتی عراق ابراز تردید کرد.



چلبی در نشستی با هیئتی از اتحادیه اروپا در بغداد از نقش برخی نمایندگان دفتر سازمان ملل متحد در کمیسیون عالی مستقل انتخابات ابراز نگرانی کرد.



وی اقدامات مدیر دفتر سازمان ملل متحد ویژه عراق که در امان پایتخت اردن فعالیت می کند، و همچنین اقدامات معاون اد ملکرت نمایندگان دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق را دخالت آشکار در مسئله انتخابات عراق دانست و آن را محکوم کرد.



چلبی خاطر نشان کرد عراقی ها با این اقدامات مداخله جویانه در امور داخلی خود مخالف هستند.



خاطر نشان می شود مجید الشیخ سفیر عراق در ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از حمایتهای مالی گسترده برخی کشورها از نامزدهای خاص در انتخابات پارلمانی عراق و تلاش آنها برای بازگرداندن بعثی ها به روند سیاسی و قدرت پرده برداشت.



انتخابات پارلمانی عراق، هفتم مارس(شانزدهم اسفند) برگزار می شود.