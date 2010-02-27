نگارش 80 درصد کتب ضد وهابیت توسط اهل سنت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی‌اصغر رضوانی در همایش نقد وهابیت و سلفی گری که ظهر شنبه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهار داشت: وهابیت و سلفی گری از فرقه هایی است که با پیروانی محدود از قرن هشتم شکل گرفت و در قرن نهم به اوج خود رسید که ظهور القاعده نتیجه اجرایی آن است.

وی برداشت درست از اسلام و آشنایی با قرآن را عامل مهم مقابله با این گونه فرقه‌ها دانست و افزود: قبل از شیعیان اهل سنت در مقابل این افکار موضعگیری کردند و 80 درصد کتابهای ضد وهابیت توسط اهل سنت نوشته شده و در این مسائل با برادران سنی هیچ اختلافی نداریم.



رضوانی تصریح کرد: مطرح کردن مسئله وهابیت تنها با هدف ایجاد اختلاف ودرگیری بین مسلمانان مطرح شده است لذا ضروری است برای برخورد اصولی و منطقی با این پدیده با شناخت کامل و هوشیاری جلوی نشر این افکار کفرآمیز را بگیریم.



وی اظهار داشت: علیرغم آن که عربستان افکار وهابیت را نپذیرفته و حدود 10 تا 20 درصد مردم این کشور وهابی هستند اما متاسفانه از سوی برخی از کشورهای منطقه به ویژه عربستان پشتیبانی می‌شود.

این استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: وهابیت فرقه ‌ای محدود است که معتقد است اگر کسی عقایدش را نپذیرد باید کشته شود و قوه مجریه آن هم القاعده است که جنایات فراوانی در کشورهای مختلف انجام داده است.

رضوانی به نشر افکار وهابی از طریق ماهواره و شبکه های تلویزیونی فارسی زبان اشاره کرد و یادآورشد: در عصر ارتباطات شیعیان باید با این مسائل آشنا شوند و با هوشیاری و تجزیه و تحلیل اصولی و ریشه یابی قرآنی با آن مقابله کنند.

‌وی خاطرنشان کرد: وهابیت توسل به اهل بیت را حرام می‌داند و افکار بسیار متحجرانه ای دارد و در اجتهاد هم بسیار خشک و بسته عمل می‌کند و بهترین راه معرفی وهابیون نشر آراء آنهاست.

‌رضوانی با اشاره به برخی فتواهای وهابیت نیز اظهار داشت: اینها برخی اقدامات مانند گفتن لااله‌الاالله هنگام تشییع جنازه، ذکر گفتن با تسبیح، عکس گرفتن و نقاشی کردن، انگلیسی صحبت کردن، رانندگی زن، پوشاندن لباس عکس‌دار به کودک، احترام به استاد و بلند شدن در مقابل او، انتقاد از حاکمان جور، بلند کردن ناخن، گرفتن جشن در روز تولد و یا سالگرد ازدواج، زدن اعلامیه تحریم، بلند کردن دستها هنگام دعا، تلقین میت، قرائت قرآن و .... در ابتدای جلسه را حرام می‌دانند و معتقدند چون این کارها در زمان پیامبر انجام نمی‌ شده انجام دادن آنها حرام است.

وی افزود: مطالعه و سیر و تحقیق قرآنی، آشنایی با آموزه های اصیل دینی و بهره گیری از عالمان خوشفکر برای روشنگری اذهان از جمله اموری است که به روشن شدن افکار مردم با این پدیده و فرقه ضاله کمک می کند.