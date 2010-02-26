تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان شد/ کسب 20 مدال طلا، نقره و برنز

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عصر جمعه فینال 4 وزن دوم رقابت‌های کشتی بین المللی جام یادگار امام در قم برگزار شد که طی آن تیم کشتی کشورمان با کسب شش طلا، شش نقره و هشت برنز و کسب 69 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم قزاقستان با کسب یک نقره و دو برنز و 29 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و ترکیه با سه مدال برنز و 25 امتیاز عنوان سومی را از آن خود کرد.

همچنین تیم های کشتی فرنگی آذربایجان با کسب 22 امتیاز، ارمنستان با 18 امتیاز و عراق با یک امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.

براساس این گزارش، در وزن 120 کیلوگرم محمد قربانی گل دسته با پیروزی مقابل مسعود هاشم زاده بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این وزن مسعود هاشم زاده دوم شد و بهروز یوسفی و امیر قاسمی منجزی مشترکا عنوان سومی را به دست آوردند.

در وزن 96 کیلوگرم بابک قربانی گل دسته صاحب گردن آویز طلا شد و محمدرضا اکبری بر سکوی دوم ایستاد و مهدی عسکری زاده و رضا فرخی زاده موفق به کسب مقام سومی شدند.

همچنین در وزن 84 کیلوگرم داود عابدین زاده با پیروزی مقابل داود اخباری بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این وزن داود اخباری دوم شد و سامان طهماسبی به همراه الگیر گنیل از ترکیه مشترکً سوم شدند.

براساس این گزارش، مهدی محمدی در وزن 74 کیلوگرم صاحب گردن آویز طلا شد. کمال محمدعلی زاده دیگر کشتی گیر کشورمان دوم و وارشام گورانیان از ارمنستان و آست عادیلوف از قزاقستان صاحب های مدالهای برنز شدند.

همچنین افشین بیابانگرد و محسن قاسمی در وزن 66 کیلوگرم به ترتیب عناوین اول و دوم این رقابت ها را کسب کردند و بی بیت نگومانوف از قزاقستان و واسیف آرزومانوف از کشور ترکیه مشترکً بر سکوی سوم ایستادند.

در وزن 60 کیلوگرم آنار اسدف از آذربایجان اول شد و محمدرضا قضایی مدال نقره این وزن را کسب کرد. همچنین امین سوری و مهمت گورز از ترکیه در این وزن مشترکً سوم شدند.

در وزن 55 کیلوگرم نیز محمد فقیری پس از شکست حریفان خود صاحب گردن آویز طلا شد و مارات گاری پوف از قزاقستان در این وزن عنوان دومی را به دست آورد و محسن رحمتی و محسن حاجی پور مشترکاً بر سکوی سومی ایستادند.

ششمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام با شرکت 131 کشتی گیر از کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، عراق، ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران به مدت دو روز در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد.