غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح بیشتر این خبر گفت: آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دارای 5 ماده است. هنگام بررسی ارتقای اعضای هیئت علمی سوابق اعضای هیئت علمی در این ماده ها مورد بررسی قرار می گیرد و در هر کدام از ماده ها امتیازی را از آن خود می کنند. 5 ماده آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مشتمل بر سوابق آنها در زمینه های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، همکاری در زمینه فعالیت های فرهنگی و سرآمدی در آموزش می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در نشست اخیر خود در قم پیشنهاد کردند هر عضو هیئت علمی که در زمینه فرهنگی دانشگاه دارای مشارکت قابل توجهی است به هنگام بررسی ارتقایش برای امتیازی که در هر کدام از ماده های 5 گانه به دست می آورد ضریبی در نظر گرفته شود.

خواجه سروی از پیشنهاد دیگر مسئولان فرهنگی دانشگاهها خبر داد که بر اساس آن گسترش آموزش عالی منوط به افزایش ظرفیت فرهنگی فضاهای دانشگاهی شود.

وی در این باره گفت: معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها پیشنهاد کردند اگر قرار بر تاسیس رشته ای در یک دانشگاه است، اگر پیشنهاد ارتقای یک دانشکده به مجتمع آموزش عالی بررسی می شود و اگر این قصد ایجاد شد که یک مجتمع آموزش عالی به دانشگاه ارتقا پیدا کند، ظرفیت های فرهنگی نیز مبنای تصمیمگیری برای موافقت با تاسیس و ارتقا و یا مخالفت با این امر قرار گیرد. معاونت فرهنگی وزارت علوم این پیشنهادات را پیگیری خواهد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از انتظار معاونان دانشگاهها درباره اهمیت عملی به بخش فرهنگ در دانشگاهها خبر داد و به مهر گفت: مسئولان فرهنگی دانشگاهها انتظار دارند هم به لحاظ ساختار و تشکیلات و هم از نظر برنامه و اجرا به حوزه فرهنگی در دانشگاهها اهمیت داده شود و دولت و مجموعه های متصدی دقت کنند که معاونت مستقل فرهنگی در دانشگاهها تشکیل و در ساختار دانشگاهها به رسمیت شناخته شود. همچنین نیروی فرهنگی متناسب با این ساختار در اختیار دانشگاهها قرار گیرد.