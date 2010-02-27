2800 گرم طلا قاچاق در گمرک میرجاوه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مدیر گمرک میرجاوه با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران این گمرک پس از مشکوک شدن به یک تبعه پاکستانی در سالن مسافری اقدام به بازرسی بدنی از وی کردند که پس از بازرسی مشخص شد این فرد مقدار دو هزار و 799 گرم و 180 سوت طلای ساخته شده را به طرز ماهرانه ای زیر لباس خود جاسازی کرده است.

غم شاد عنوان کرد: این میزان طلا شامل 20عدد انگشتر، 11 جفت گوشواره، پنج عدد دستبند، 10عدد سینه ریز، چهار عدد تاج عروس، 9 عدد النگو و یک عدد گردنبند است که در 10 بسته بوسیله نوار چسب پوشانده و زیر لباس جاسازی شده بود.

وی افزود: متهم پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.