  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۹

2800 گرم طلا قاچاق در گمرک میرجاوه کشف و ضبط شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: ماموران گمرک میرجاوه شهرستان زاهدان از ورود مقدار دو کیلو و 800 گرم طلای قاچاق به کشور توسط یک تبعه پاکستانی جلوگیری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مدیر گمرک میرجاوه با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران این گمرک پس از مشکوک شدن به یک تبعه پاکستانی در سالن مسافری اقدام به بازرسی بدنی از وی کردند که پس از بازرسی مشخص شد این فرد مقدار دو هزار و 799 گرم و 180 سوت طلای ساخته شده را به طرز ماهرانه ای زیر لباس خود جاسازی کرده است.

غم شاد عنوان کرد: این میزان طلا شامل 20عدد انگشتر، 11 جفت گوشواره، پنج عدد دستبند، 10عدد سینه ریز، چهار عدد تاج عروس، 9 عدد النگو و یک عدد گردنبند است که در 10 بسته بوسیله نوار چسب پوشانده و زیر لباس جاسازی شده بود.

وی افزود: متهم پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کد خبر 1041613

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها