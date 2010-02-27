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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۹

چهارمین دوره مسابقات اتومبیلرانی گلستان برگزار شد

چهارمین دوره مسابقات اتومبیلرانی گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره مسابقات اتومبیلرانی گلستان در تپه هزار پیچ گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات یکروزه که عصر جمعه پایان یافت، 30 ورزشکار در چهار کلاس 1400، 1700، 2000 و +2000 cc به رقابت پرداختند.

در این مسابقات، در مجموع به مسافت سه هزار و 500 متر شامل سه تست 1900 متر، 750 و 850 متر طول طراحی شد.

ایمان حسینی را در کلاس 1400، فرهانی در کلاس 1700، آرش آقالو و جلیل بهمن یار در کلاسهای 2000 و + 2000 اول شدند.

رئیس هیئت اتومبیلرانی گلستان گفت: این مسابقات در این سطح برای اولین بار در استان و کشور در منطقه برگزار شده است.

وی افزود: برای برگزاری این مسابقات دو ماه و نیم زمان صرف شد و هماهنگی های لازم با ادارات و دستگاه های اجرایی استان صورت گرفته است.

وی وضعیت ورزش اتومبیلرانی گلستان را مطلوب و روبه رشد دانست.

کد مطلب 1041649

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