چهارمین دوره مسابقات اتومبیلرانی گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات یکروزه که عصر جمعه پایان یافت، 30 ورزشکار در چهار کلاس 1400، 1700، 2000 و +2000 cc به رقابت پرداختند.

در این مسابقات، در مجموع به مسافت سه هزار و 500 متر شامل سه تست 1900 متر، 750 و 850 متر طول طراحی شد.

ایمان حسینی را در کلاس 1400، فرهانی در کلاس 1700، آرش آقالو و جلیل بهمن یار در کلاسهای 2000 و + 2000 اول شدند.

رئیس هیئت اتومبیلرانی گلستان گفت: این مسابقات در این سطح برای اولین بار در استان و کشور در منطقه برگزار شده است.

وی افزود: برای برگزاری این مسابقات دو ماه و نیم زمان صرف شد و هماهنگی های لازم با ادارات و دستگاه های اجرایی استان صورت گرفته است.

وی وضعیت ورزش اتومبیلرانی گلستان را مطلوب و روبه رشد دانست.