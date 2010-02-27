اخبار کوتاه ورزشی از استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سمینار استانی داوری ورزش کاراته با حضور داوران این رشته در استان کردستان و در راستای بازنگری قوانین داوری و آشنای داوران این رشته ورزشی با قوانین و مقررات جدید در شهر سنندج برگزار شد.

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تدریس این دوره آموزشی بر عهده "مسعود الماسی" رییس کمیته داوران استان کردستان و "امید حسینی" دبیر این کمیته بود و طی آن آخرین قوانین داوری کاتا و کومیته به صورت تئوری برای داوران کاراته کردستان تشریح شد

ورزشکاران سقزی عنوانهای اول رقابتهای موی تای را به خود اختصاص دادند

مسابقات موی تای قهرمانی کشور که در سالن شهید افراسیابی تهران جریان داشت با درخشش ورزشکارن سقزی و قهرمانی تیم این شهرستان به پایان رسید.

در این دوره از رقابتها که با حضور 220 رزمی کار در قالب 27 تیم از استانهای مختلف کشور طی دو روز برگزار گردید، ورزشکاران سقزی توانستند با کسب بیشترین امتیاز، عنوان تیم نخست این دوره از مسابقات را از آن خود کنند .

در این مسابقات "کارو آزادی" مدال طلا وزن 57 کیلوگرم ، "سید کیوان سلیمانی" مدال طلا وزن 63 کیلوگرم، "سید کاوه سلیمانی" مدال طلا وزن 67 کیلوگرم، "سردار اسلم" مدال برنز وزن 51 کیلوگرم، "طاهر سلطانی" مدال برنز وزن 60 کیلوگرم را برای تیم سقز کسب کردند .

رزمی کاران برتر این رقابت ها ضمن حضور در اردوی تیم ملی موی تای شانس خود را برای شرکت در اردوی آماده سازی تایلند که اوایل اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، می آزمایند.

درخشش ورزشکاران کردستان در رقابت های کشوری پاورلیفتینگ

مسابقات پاور لیفتینگ قهرمانی کشور که با شرکت 30 استان و در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار گردید، با درخشش ورزشکاران کردستانی در رده های مختلف سنی به پایان رسید.

در رده نوجوانان "خالد اسدی" موفق به کسب گردن آویز نقره شد و "رامین زمانی" هم در این رده سنی مدال برنز را از آن خود کرد.

در رده سنی جوانان "سینا فاروقی" مدال برنز را به خود اختصاص داد و در این رده "حامد یوسف وند" هم موفق به کسب مدال برنز شد و در رده سنی بزرگسالان هم "عبدالله وارمهر" توانست به عنوان اول و کسب مدال طلا در این دوره از رقابتها دست یابد.