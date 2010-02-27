آفت تعطیلی گاه و بیگاه مدارس لرستان/ برکناری در انتظار مدیران متخلف

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد روز گذشته در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از تعطیلی زودهنگام مدارس بر ضرورت نظارت جدی آموزش و پرورش در این زمینه تاکید کرد.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: متاسفانه گاهی ما شاهد تعطیلی زودهنگام مدارس در سطح استان هستیم به طوریکه هنوز عید نیامده است تعطیل می کنند و از آن طرف نیز مدارس شروع دیرهنگامی را دارند.

نباید حتی یک روز از تحصیل دانش آموزان کم شود

وی از آموزش و پرورش و اولیا دانش آموزان خواست از تعطیلی زودهنگام مدارس جلوگیری کنند و افزود: نباید حتی یک روز از تحصیل کم شود چرا که هر چه قدر سرمایه گذاری در حوزه تعلیم و تربیت صورت گیرد باز هم کم است.

این در حالیست که تعطیلی مدارس علاوه بر اینکه موجب به تعویق افتادن برنامه های آموزشی دانش آموزان در طول سال تحصیلی دارد به نوعی موجب حاکم شدن فضای بی نظمی در سطح مدارس می شود که این امر خود تبعات دیگری در ابعاد مختلف در پی دارد.

لغو ابلاغ مدیران خاطی در مورد تعطیلی زودهنگام مدارس

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به ایام پایان سال هشدار داد: در صورت تعطیلی زود هنگام مدارس در این استان مدیران این مدرسه ها لغو ابلاغ خواهند شد.

علی ماکنعلی با تاکید بر اجرای موارد نظارتی در این زمینه، اظهار داشت: متاسفانه یکی از پدیده های غیر معقول و غیر منطقی در لرستان تعطیلی زود هنگام مدارس در ایام قبل از عید و اسفند ماه است.

تعطیلی زودهنگام مدارس 700 میلیون تومان به آموزش و پرورش خسارت می زند

وی با بیان اینکه در صورت تعطیلی زود هنگام مدارس لرستان این سازمان بیش از 700 میلیون تومان متضرر خواهد شد، بیان داشت: دانش آموزان و معلمان مدارس استان موظف هستند تا 28 اسفند ماه سال جاری در کلاس های درس خود حضور داشته باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر ضرورت نهادینه شدن این فرهنگ در مدارس این استان، یادآور شد: این سازمان در راستای جلوگیری از تعطیلی زود هنگام مدارس لرستان اقدام به فرستادن اکیپهای نظارتی در مدارس خواهد کرد.

لغو ابلاغ چهار مدیر لرستان به علت تعطیلی زودهنگام مدارس

ماکنعلی با اشاره به اینکه در سال گذشته به علت تعطیلی زودهنگام برخی از مدارس بیش از چهار نفر از مدیران مدارس متخلف لغو ابلاغ شده اند، خاطرنشان کرد: این سازمان تمهیدات لازم را در زمینه برگزاری کلاسهای درس تا 28 اسفندماه سال جاری اندیشیده است.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه جلوگیری از تعطیلی زودهنگام مدارس باید اولیا دانش آموزان نیز همکاری لازم را داشته باشند، یادآور شد: کلاسهای درس تا روز 28 اسفندماه دایر است و خانواده ها باید نسبت به حضور دانش آموزان در کلاسها اهتمام داشته باشند.

مشکل شروع دیرهنگام و تعطیلی زودهنگام در مدارس لرستان

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان نیز با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر با مشکل شروع دیر هنگام و تعطیلی زود هنگام مدارس در این استان مواجه هستیم، بیان داشت: باید در این زمینه سازمان آموزش و پرورش لرستان تمهیدات لازم را در راستای جلوگیری از تعطیلی زود هنگام مدارس در سال جاری و قبل از عید داشته باشند.

محمدرضا ملکی راد با بیان اینکه خوشبختانه سازمان آموزش و پرورش لرستان در زمینه شروع به کار به موقع مدارس در مهر ماه سال جاری موفق عمل کرده است، خاطرنشان کرد: این سازمان باید راهکارهای لازم را در راستای کنترل و جلوگیری از تعطیلی زود هنگام مدارس تا 28 اسفندماه و همچنین به موقع سر کلاس حاضر شدن دانش آموزان و معلمان بعد از تعطیلات نوروزی داشته باشند.

ضرورت مقابله با آفت کاهش دوران تحصیل در لرستان

وی با تاکید بر ضرورت مقابله با آفت کاهش دوران تحصیل و ایام مفید حضور دانش آموزان در مدارس لرستان، عنوان کرد: تمهیدات لازم باید در راستای اجرای دقیق تقویم آموزشی ابتدای سال و انتهای سال در مدارس این استان صورت گیرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان یادآور شد: در راستای جلوگیری از تعطیلی زود هنگام مدارس در این استان باید گزارش کاملی از وضعیت حضور دانش آموزان و معلمین در مدارس در اسفند ماه سال جاری به شورای آموزش و پرورش ارائه شود.

به هر حال به نظر می رسد جلوگیری از تعطیلی زودهنگام و شروع دیرهنگام مدارس در سال جدید نیازمند نه تنها نظارت سازمان آموزش و پرورش استان در این زمینه است بلکه والدین و خانواده ها نیز باید در زمینه حضور دانش آموزان در مدارس حساسیت لازم را به خرج دهند.