هتلها و مهمانپذیرهای همدان تنها 1700 ظرفیت تختی دارند

علیرضا ایزدری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه از این تعداد، ظرفیت پذیرش 11 هزار نفر مختص شهر همدان است، اظهار داشت: متاسفانه در زمان ورود پیک مسافر به استان همدان، تنها 10 درصد از آنها در هتل ها پذیرش می شوند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت هتل های همدان جوابگوی مسافران نیست، افزود: در استان همدان، تنها 600 تخت در هتل ها وجود دارد.

ایزدی از احتمال افزایش شمار مسافران نوروزی به همدان خبر داد و گفت: ظرفیت و امکان پذیرش 15 هزار و 690 مسافر شبانه روزی در استان همدان وجود دارد.

وی در توضیح مسافر شبانه روزی افزود: مسافرانی که مدت اقامت آنها در یک مکان بیشتر از 24 ساعت نباشد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان همچنین از تهیه 150 هزار نسخه نقشه راهنمای شهر همدان خبر داد و گفت: در ایام نوروز، نقشه های تهیه شده در اختیار مسافران قرار می گیرد.

ایزدی ادامه داد: در ایام نوروز سال 89 مرکز اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان به صورت 24 ساعته پاسخگوی مسافران خواهد بود.