محمد پارسا مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: حجم اینترنتی که وارد مجموعه ای می شود پهنای باند نامیده می شود و زمانی که پهنای باند وارد مجموعه ای می شود باید طی مراحل خاصی آن را در میان بخشهای مختلف توزیع کرد که با استفاده از این نرم افزار می توان نسبت به توزیع آن اقدام کرد.

وی با تاکید بر اینکه این نرم افزار هوشمند است اظهار داشت: در برخی از ساعات نیاز بخشی از یک مجموعه مانند دانشگاهها بیشتر از سایر بخشها است که این نرم افزار با کنترل هوشمند، بخش بیشتری را به این قسمت اختصاص می دهد.

پارسا به نحوه مدیریت این نرم افزار اشاره کرد و یادآور شد: این نرم افزار دارای یک الگوریتم است که طی سه سال تدوین شد. از طریق این الگوریتم مدیریت شبکه اعمال می شود به این صورت که مدیر شبکه به وسیله control panel مراکز دریافت کننده پهنای باند را تعریف می کند و این سامانه با امکاناتی که در آن نصب شده است می تواند توزیع پهنای باند را اولویت بندی کند، فیلتر کند و به صورت هوشمند میزان پهنای باند را در ساعات مختلف مدیریت کند.

وی با اشاره به ویژگیهای این نرم افزار خاطرنشان کرد: این نرم افزار وابسته به میزان پهنای باند نیست از این رو بدون هیچ محدودیتی با هر میزان پهنای باندی می تواند حتی در سطح بین المللی مدیریت کند.

مجری طرح کنترل از راه دور را از دیگر مزیتهای این نرم افزار نام برد و اضافه کرد: برای کاربردی کردن این نرم افزار نیاز به تغییر در توپولوژی شبکه و یا منطقه نیست ضمن آنکه این نرم افزار بدون ایجاد افت و یا تضعیف شبکه قابل نصب است.

پارسا با تاکید بر اینکه نرم افزارهای تولید شده در این زمینه مربوط به یک شرکت آمریکایی است، گفت: ما موفق به تولید این نرم افزار شدیم که علاوه بر داشتن ویژگیهای نرم افزار آمریکایی، قابلیت های بیشتری چون نداشتن افت در شبکه به هنگام نصب و وابسته نبودن به میزان پهنای باند را دارد.

وی به کاربردهای این نرم افزار اشاره کرد و افزود: این نرم افزار در دانشگاهها، شرکتهای ISP، بانکها، شبکه زیرساخت کشور و هرجایی که قرار است پهنای باند اینترنت و اینترانت توزیع شود کاربرد دارد.