جدیدترین رتبه بندی دانشگاههای جهان/ رده 837 در اختیار دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی وبومتریک که دانشگاههای جهان را بر اساس ارزیابی آموزشهای برتر در وب، حجم، قابلیت دید و اثر (impact) صفحات وب منتشر شده توسط دانشگاهها و منابع اطلاعات و تفسیر آنها رتبه بندی می کند در فوریه 2010 میلادی منتشر شد.

10 دانشگاه برتر دنیا

بر اساس این رتبه بندی جدید 10 دانشگاه برتر از میان 8 هزار دانشگاه برتر جهان که بر اساس حجم وب سایت، قابلیت دید، غنای مطالب منتشر شده و پژوهشگران سنجیده شده اند به طور کامل به ایالات متحده آمریکا تعلق دارد. 10 دانشگاه برتر وبومتریک را به ترتیب دانشگاههای هاروارد، MIT موسسه تکنولوژی ماساچوست، استنفورد، کالیفرنیا برکلی، کرنل، واشنگتن، مینه سوتا، جان هاپکینز، میشیگان و ویسکونزین مدیسن تشکیل داده اند.

رتبه بندی کشورهای آمریکای لاتین؛ برزیل در صدر

بر اساس این رتبه بندی جدید 10 دانشگاه برتر آمریکای جنوبی که بر اساس حجم وب سایت، قابلیت دید، غنای مطالب منتشر شده و پژوهشگران سنجیده شده اند به کشورهای متعدد تعلق دارد. 10 دانشگاه برتر وبومتریک در این گروه به دانشگاههای کشور بزریل اختصاص دارد. رتبه 53 دنیا به دانشگاه سائوپولو کشور برزیل اختصاص دارد. در این گروه رتبه 58 دنیا به دانشگاه ملی کشور مکزیک، رتبه 182 به دانشگاه شیلی و رتبه 272 به دانشگاه بوینوس آیرس کشور آرژانتین اختصاص دارد.

رتبه بندی قاره اروپا ؛ انگلیس در صدر

در رتبه بندی قاره اروپا نیز دانشگاههای انگلستان از میان 10 دانشگاه برتر 5 جایگاه را به خود اختصاص داده اند. دانشگاههای کمبریج، آکسفورد، موسسه فدرال فناوری سویس، دانشگاه علوم و فناوری نروژ، کالج ادینبورگ، اسلو، کالج لندن، هلسینکی، وین و ساوتهمپتون به ترتیب در 10 جایگاه برتر اروپا جا خوش کرده اند. امتیاز این دانشگاهها در سطح جهانی 27 تا 76 اعلام شده است.

رتبه بندی دانشگاههای آسیا ؛ ژاپن در صدر

دانشگاههای توکیو و کیوتو از ژاپن، دانشگاه ملی تایوان، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه چینی هنگ کنگ، دانشگاه هبرو (رژیم اشغالگر قدس)، دانشگاه کی یو از ژاپن، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه چیاو تنگ از تایوان و دانشگاه نوگویا از ژاپن که رتبه های 38 تا 161 را در سطح جهانی کسب کرده اند در بخش قاره آسیای در رتبه یک تا 10 این حوزه قرار دارند.

رتبه بندی دانشگاههای آفریقا ؛ آفریقای جنوبی در صدر

در این گروه 8 دانشگاه از کشور آفریقای جنوبی رتبه های اول تا هشتم 10 دانشگاه برتر قاره آفریقا را به خود اختصاص داده اند و رتبه های جهانی آنها نیز از 317 تا 1290 متغیر است. دانشگاه قاهره و دانشگاه آمریکایی قاهره از مصر در رتبه های نهم و دهم این گروه قرار دارند. این دو دانشگاه نیز دارای رتبه های جهانی 1387 و 1614 هستند.

10 دانشگاه برتر ایران در رتبه بندی وبومتری

به گزارش مهر، 10 دانشگاه ایران که از بهترین امتیاز در این رتبه بندی بهره برده اند به ترتیب دانشگاه تهران با رتبه 873، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 1266، دانشگاه صنعتی شریف رتبه 1560، دانشگاه فردوسی مشهد رتبه 1671، دانشگاه شهید بهشتی رتبه 1962، دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 1968، دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه 2157، دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه 2203 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه 2207 و دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه 2368 را کسب کرده اند.

در این رتبه بندی یک دانشگاه فرانسوی بالاتر از دانشگاه تهران قرار دارد و رتبه پس از دانشگاه تهران نیز به یک کالج آمریکایی اختصاص دارد.

یکی از اهداف اصلی رده بندی وب سنجی یا وبومتریک دانشگاههای دنیا ترویج نشریات اینترنتی، حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت، دسترسی به نشریات علمی الکترونیک و سایر دروس دانشگاهی است. هرچند شاخصهای وب برای اهداف رده بندی بسیار مفید هستند با وجود این بر پایه تعداد بازدیدکنندگانی که وارد یک سایت دانشگاهی شده اند استوار نشده اند بلکه این رده بندی بر اساس قابلیتها و میزان معروفیت دانشگاهها در سطح جهانی انجام می شود.