عبدالله جاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امسال حدود 800 هزار دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش شرکت کردند که نسبت به پارسال 15 درصد افزایش داشته است و سال بعد به احتمال زیاد این متقاضیان بیش از یک میلیون نفر می رسد.

رئیس عالی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه کل ظرفیت تحصیلات تکمیلی در کشور کمتر از 150 هزار نفر است، افزود: این به این مفهوم است که فقط 15 درصد جمعیت کنونی می‌توانند به تحصیلات تکمیلی ورود یابند و بقیه پشت دیوارهای کنکور تکمیلی خواهند ماند.

وی اظهار داشت: دورنمای خوبی در حوزه هیأت علمی دیده می‌شود به طوری که به برکت انقلاب اسلامی حدود 20 هزار دانشجوی دکترای تخصصی و 150 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد داریم.

جاسبی گفت: در نقشه مهندسی علمی کشور باید ایران در زمینه‌های علمی منطقه مقام اول را به دست آورد که تحقق این امر کار و تلاش شبانه روزی می‌خواهد.

رئیس عالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در زمینه تولید مقالات علمی و نسبت علمی تعداد اساتید به دانشجو عقب هستیم و باید به دنبال بالابردن کیفیت باشیم.

جاسبی با بیان اینکه 350 واحد و مرکز فعال و 50 مرکز غیر فعال در شبکه دانشگاه آزاد اسلامی مشغول فعالیت علمی هستند، افزود: واحد علوم و تحقیقات نقش اصلی را در تربیت نیروی تخصصی دارد، به طوریکه بیش از 160 رشته دکتری تخصصی و بیش از چهار هزار دانشجو در واحد‌های علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی مشغول فعالیت علمی هستند.