اعترافات ریگی موضع ضد ایرانی اوباما را تضعیف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به نحوه بازداشت "عبدالمالک ریگی" و پخش گزارش آن از رسانه های تصویری اشاره کرده و می نویسد : پرس تی وی در گزارش خود اعلام کرد که ریگی در حالی که قصد عزیمت از دوبی به قزقیزستان را داشت بازداشت شده، اما شبکه خبری الجزیره در گزارش خود ادعا می کند ریگی یک هفته قبل از این واقعه در پاکستان بازداشت و به ایران تحویل داده شده است.

این روزنامه در ادامه می نویسد : ریگی از سال 2003 اقدام به کشتار نیروها و غیر نظامیان ایرانی کرده و آنچه در مورد وی مهم است این مورد است که اعلام می شود او پیش از دستگیری در یک پایگاه آمریکایی بوده و این موضوع می تواند وجهه آمریکا در منطقه را مخدوش کند.

در همین رابطه "اسکات لوکاس" از کارشناسان حوزه خاورمیانه و مدیر یک موسسه تحقیقاتی در آمریکا می گوید : انتشار اعترافات ریگی از تلویزیون و ترجمه آن به انگلیسی این مسئله را ثابت می کند که دولت اوباما از وی حمایت می کرده و از آنجا که ریگی به عنوان یک تروریست شناخته می شود حمایت واشنگتن از یک فرد تروریست مناسبتی با اقدامات ضد تروریستی ایالات متحده ندارد.

این روزنامه در ادامه می نویسد : اعترافات ریگی به گونه ای است که ثابت می کند ارتباط سرویس های اطلاعاتی آمریکا با گروه ریگی در زمان ریاست جمهوری اوباما بوده است. و این در حالی است که "سیمور هرش" در سال 2008 به نقل از یکی از ماموران سازمان سیا اعلام کرده بود دولت بوش کمک هایی را به گروه جندالله ارائه می کرد.

نیویورک تایمز با اشاره به اعترافات ریگی می نویسد : اولین جمله ای که در اعترافات ریگی به چشم می خورد این جمله است "بعد از روی کار آمدن اوباما آمریکا با ما تماس گرفت و مقامات آمریکایی با من در پاکستان دیدار کردند. " این اعتراف ها موضع آمریکا علیه ایران و همچنین حمایت جامعه جهانی از آن را ضعیف کرد.

این روزنامه با اذعان ضمنی به درست بودن اظهارات ریگی می نویسد : گفتار و کردار اوباما با یکدیگر متفاوت است زیرا از یک سو همانند بوش به صورت مداوم از لزوم مبارزه با تروریسم سخن می گوید و از سوی دیگر از کسی حمایت می کند که از سال 2003 تا کنون عده زیادی از شهروندان ایرانی را کشته است.