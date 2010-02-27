سه همایش مشترک با مشارکت ایران و ترکیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، وحید جلال زاده شامگاه جمعه در جمع اقشار مختلف شهرستان چالدران با اشاره به برگزاری همایش ایران در استان مرزی ایگدیر ترکیه، افزود: در این راستا طی اردیبهشت ماه سال 89 نیز با حضور سفرا و استانداران استانهای مرزی دو کشور اجلاس تجاری برگزار خواهد شد.

وی گفت: در صورت قبول مسئولان ترکیه ای، از ایجاد بازارچه مرزی در مرزهای شهرستان چالدران استقبال می کنیم.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه بهره برداری از پتانسیل معدنی در منطقه را نیز مستلزم تمایل سرمایه گذاران دانست و بیان داشت: استان سنگی و معدنی داریم که در بین استانهای کشور در ردیف چهارم است اما از ظرفیت معدنی استان تنها نیم درصد بهره برداری می شود.

جلال زاده با اشاره به پیش بینی جهاد کشاورزی برای ایجاد شهرک دامداری صنعتی با ظرفیت 11 هزار دام، اظهار داشت: دراین راستا معرفی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی و پرداخت چند برابر آن در قالب تسهیلات دولتی بر عهده آحاد مردم است.

وی با اشاره به اینکه حلقه مفقوده صنعت در استان سرمایه گذاران هستند، خاطرنشان کرد: در تمامی شهر باید سراغ سرمایه گذاران برویم و تلاش کنیم از سرمایه گذاری استقبال شود.

وی درگیری با ضد انقلاب طی سالهای قبل و بعد از جنگ تحمیلی آذربایجان غربی را از عوامل مهم عقب ماندگی استان است، گفت: مردم استان در حراست و صیانت از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی کشور سهم زیادی داشته و دولت با حمایت بیشتر از توسعه استان سطح بهره مندی مردم را افزایش می دهد.

استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه عقب ماندگی کشور ما تاریخی و ناشی از نگاه ناعادلانه است، افزود: پشتوانه انقلاب اسلامی تجارب علما و مرجعیت در 100 سال پیش و جهان بینی اسلامی و نهضت فرهنگی امام خمینی (ره) بود اما سیاسیون هرگز تصور نمی کردند انقلاب اسلامی پیروز شود.

فرماندار، امام جمعه، ماموستا سرمدی از علمای عشایر، رئیس شورای اسلامی شهرستان، رئیس شورای اسلامی شهر سیه چشمه، رئیس شورای اسلامی بخش آواجیق، ولی زاده از معتمدین شهر، پیرامون مشکلات این شهرستان سخنرانی کردند.