اردکانی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم پس از پایان اکران عمومی به شبکه نمایش خانگی می‌آید و فرصت ارتباط با مخاطب بیشتر را به دست می‌آورد. فروش فیلم در روزهای اخیر نسبت به روز‌های گذشته به ویژه هفته نخست نمایش فیلم روند صعودی داشته است.

کارگردان "قناری" ادامه داد: مشکل اکران عمومی فیلمهایی از جنس "به کبودی یاس" به این برمی‌گردد که هنوز در سینمای ایران مدل مناسب برای اکران فیلمهای فرهنگی تعریف نشده است. به همین دلیل فیلمهای مخاطب کودک و نوجوان، فرهنگی و جنگی در اکران به درستی عرضه نمی‌شوند و قربانی این جدال نابرابر با فیلمهای تجاری می‌شوند.

این کارگردان افزود: در سیاست‌گذاریهایی که برای اکران فیلمها تعریف می‌شود، مخاطب خاص نادیده گرفته می‌شود و طبیعی است که در این بازار غیرفرهنگی مخاطبی که به دنبال مفهوم و معنایی به جز سرگرمی در سینما می‌گردد آهسته آهسته از سینما فاصله می‌گیرد و ترجیح می‌دهد به سراغ سینما نرود.

فیلم سینمایی "به کبودی یاس" به کارگردانی اردکانی و تهیه‌کنندگی ابراهیم اصغری داستان زندگی شهید عبدالحسین برونسی تا آخر اسفندماه روی پرده سینماها است. جواد اردکانی فیلم سینمایی "شور شیرین" را درباره شهید کاوه به زودی کلید می‌زند.