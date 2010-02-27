جزئیات راه اندازی شبکه ماهواره ای مشترک ایران با تاجیکستان و افغانستان

عزت الله ضرغامی درباره راه اندازی شبکه فارسی زبان به صورت مشترک بین ایران افغانستان و تاجیکستان و اینکه شنیده می شود آن دو کشور قصد دارند مجریان و دیگر بازیگران برنامه هایشان بی حجاب باشد و آیا این مسئله ما را در این همکاری دچار مشکل نمی کند، به خبرنگار مهر گفت: اصل راه اندازی شبکه مشترک بین ایران، افغانستان و تاجیکستان به تصویب روسای جمهور هر سه کشور رسیده است. من هم جلسه‌ای با سفیر محترم کشورمان در تاجیکستان داشتم تا امکانات مناسب و لازم به لحاظ محتوایی برای این شبکه فراهم شده باشد.

وی در ادامه افزود: جدول برنامه های این شبکه تنظیم شده است. با توجه به اینکه فرهنگ مشترک سه کشور نشات گرفته از ایران فرهنگی، زبان فارسی و بسیاری از علائق و مشترکات است، بهترین پشتوانه برای تولیدات جذاب و مفید وجود دارد.

رئیس سازمان صداو سیما خاطرنشان ساخت: بنابراین من خیلی نگران نیستم. قاعدتاً ملاحظات، خط قرمزها و محدودهایی که برای هرسه کشور مطرح است، مورد توجه ما هم هست. تلاش می کنیم به گونه‌ای برنامه‌ها را روی آنتن ببریم که حساسیت‌های مورد توجه سه کشور لحاظ شود. بنابراین برنامه‌هایی که ما از جمهوری اسلامی ایران ارائه می کنیم کاملاً با ضوابط نظارت جمهوری اسلامی ایران تطبیق می کند.

ضرغامی ادامه داد: اما اگر در فضای مشترکی که ایجاد می شود بعضی از بخش های تولیدی که توسط دو کشورها دیگر صد در صد منطبق بر سیاست‌های نظارتی ما نباشد مانعی نیست. فرض بر این است شبکه‌ای فراهم شده و بخشی از برنامه‌های آن را جمهوری اسلامی ایران تهیه می کند که برنامه‌های مناسب هم هستند. فرض را بر این بگذاریم که چند ساعت از یک شبکه خارجی را اجاره کردیم و روی آن برنامه پخش می کنیم. بنابراین اگربخش های دیگراین شبکه صد درصد با ملاک های ما تطبیق پیدا نکند، ایرادی ندارد. البته هماهنگی وهمخوانی کلی وجود دارد.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر حضور برخی شبکه های استانی روی ماهواره در حالی که هنوز تولیدات استانی به استانداردهای مطلوب نزدیک نشده است، گفت: هر شبکه تصویری حتمًا جذابیت و نقاط قوتی دارد و در کنارش هم نقاط ضعف هست. این مسئله در تمام شبکه های استانی صدق پیدا می کند.

رئیس سازمان صدا و سیما در پایان افزود: در همه شبکه ها بعضی برنامه‌ها مخاطب زیاد دارد و برخی برنامه‌ها مخاطبانش کم است. به همین دلیل مخاطب می تواند برنامه را انتخاب کند. این مسئله در شبکه های استانی هم صدق پیدا می کند. شبکه‌های استانی سعی می کنند نقاط قوت را به حداکثر برساند و استانداردها را رعایت کنند. بنابراین منعی ندارد شبکه های استانی از طریق ماهواره هم پخش بشوند.