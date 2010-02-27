تصاویر سیگار کشیدن و مشروب خوردن تیم بانوان کانادا جنجال آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هاکی روی یخ کانادا روز گذشته با نتیجه 2 بر صفر در ونکوور مقابل تیم آمریکا پیروز شد و به مدال طلای این رقابت ها رسید. هر دو گل کانادا در این دیدار را ماریا فیلیپ پولین به ثمر رساند.

بازیکنان کانادا پس از کسب عنوان قهرمانی به استعمال سیگار و نوشیدن آبجو و شامپاین پرداختند غافل از اینکه عکاس آسوشیتدپرس هنوز در سالن برگزاری مسابقات حضور دارد و انتشار عکس های آنان، سر و صدای زیادی به پا کرده است.

پس از آن، گیلبرت فلی، مدیر اجرایی کمیته ملی المپیک به آسوشیتدپرس گفت: این چیزی نبود که ما دوست داشتیم ببینیم. فکر نمی کنم این برای ورزش خوب باشد. اگر آنها در رختکن این کار را می کردند، امر دیگری بود اما نباید این کار علنی می شد. ما در خصوص آنچه روی داده تحقیقات به عمل خواهیم آورد.

بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی تا روز 9 اسفندماه جاری در شهرهای ونکوور و ویستلر کانادا ادامه خواهد داشت. ایران با چهار ورزشکار در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.