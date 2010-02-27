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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

المپیک زمستانی ونکوور/

تصاویر سیگار کشیدن و مشروب خوردن تیم بانوان کانادا جنجال آفرید

تصاویر سیگار کشیدن و مشروب خوردن تیم بانوان کانادا جنجال آفرید

تیم هاکی روی یخ بانوان کانادا با شکست آمریکا به مدال طلای بیست و یکمین دوره رقابت های المپیک زمستانی دست پیدا کرد اما شادی بازیکنان این تیم در حال استعمال سیگار و نوشیدن مشروبات الکلی، جنجال آفرین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هاکی روی یخ کانادا روز گذشته با نتیجه 2 بر صفر در ونکوور مقابل تیم آمریکا پیروز شد و به مدال طلای این رقابت ها رسید. هر دو گل کانادا در این دیدار را ماریا فیلیپ پولین به ثمر رساند.

بازیکنان کانادا پس از کسب عنوان قهرمانی به استعمال سیگار و نوشیدن آبجو و شامپاین پرداختند غافل از اینکه عکاس آسوشیتدپرس هنوز در سالن برگزاری مسابقات حضور دارد و انتشار عکس های آنان، سر و صدای زیادی به پا کرده است.

پس از آن، گیلبرت فلی، مدیر اجرایی کمیته ملی المپیک به آسوشیتدپرس گفت: این چیزی نبود که ما دوست داشتیم ببینیم. فکر نمی کنم این برای ورزش خوب باشد. اگر آنها در رختکن این کار را می کردند، امر دیگری بود اما نباید این کار علنی می شد. ما در خصوص آنچه روی داده تحقیقات به عمل خواهیم آورد.

بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی تا روز 9 اسفندماه جاری در شهرهای ونکوور و ویستلر کانادا ادامه خواهد داشت. ایران با چهار ورزشکار در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.

کد مطلب 1041768

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