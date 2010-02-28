حزب"عدالت و توسعه" بهترین گزینه مردم ترکیه است / AK پیروز انتخابات آتی

"رمضان گُزن" پروفسور علوم سیاسی و روابط بین الملل و رئیس دانشگاه چانکایا ترکیه در گفتگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که "در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، وضعیت احزاب به چه صورتی خواهد بود و حزب پیروز کیست؟" اظهار داشت : هیچ فردی این سئوال را نمی تواند با اطمینان کامل پاسخ دهد، زیرا نظرسنجی های مختلفی وجود دارد که نتایج متفاوتی را نشان می دهند. گذشته از این، پیشرفت های زیادی در زمینه سیاست، اقتصاد، دموکراسی، سیستم قضایی و زندگی اجتماعی مردم ترکیه در دولت روی کار صورت گرفته است.

وی افزود: بیشتر مردم ترکیه درباره آینده این پیشرفت ها دچار سردرگمی شدند. به نظر من در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب عدالت و توسعه (AK) پیروز خواهد شد، اما انتظار می رود که میزان آرا در مقایسه با انتخابات سال 2007 کاهش یابد.

پروفسور علوم سیاسی و روابط بین الملل تاکید کرد: به نظر می رسد که حزب عدالت و توسعه بهترین گزینه ممکن برای بسیاری از مردم ترکیه مخصوصا برای گروههای محافظه کار، لیبرال و اسلامی میانه رو است.

وی تصریح کرد: حزب مردمی جمهوریخواه (CHP) و حزب جنبش ملی گرا (MHP) نمی توانند گزینه های مناسبی برای حل مشکلات مردم ترکیه باشند. این دو حزب تنها به سیاستهای دولت واکنش نشان می دهند و همواره مخالف خط مشی های دولت هستند.

رمضان گزن در پاسخ به این پرسش که "با وجود موفقیت دولت در عرصه های مختلف، چرا سکولارها همچنان به مخالفت با دولت ادامه می دهند؟" گفت : به نظر من حزب عدالت و توسعه در زمینه های اجتماعی ، دموکراتیک و سیاست خارجی (آغاز فرآیند مذاکرات برای پیوستن ترکیه در اتحادیه اروپا) موفق عمل کرده است، اما در زمینه اقتصادی و اجرایی مخصوصا در توزیع رفاه عمومی، بیکاری و برخی مشکلات در زمینه سیستم اجرایی بسیار خوب عمل نکرده است.

وی افزود: ما نمی توانیم بگوییم که دولت در تمام زمینه ها موفق بوده است که یکی از این زمینه ها بوروکرات ارتش مردمی است. همچنین یکی دیگر از مشکلات در زمینه عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اورپا و گسترش روابط آنکارا با واشنگتن است.

رمضان گزن در پایان به خبرنگار مهر گفت : در واقع، داگاه قانون اساسی تاکنون از حزب عدالت و توسعه به عنوان مرکز فعالیت علیه سکولاریسم انتقاد کرده و در این زمینه به AK هشدار داده است.