به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای روایت تبعید، کمان زنان و شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی عنوان آخرین کتابهای سید قاسم یاحسینی در سال 88 است.

"کمان زنان" مجموعه مقالات این نویسنده درباره نقش زنان در هشت سال جنگ تحمیلی در دوهفته‌نامه تخصصی ادبیات و هنر پایداری "کمان" در سالهای 1375 تا 1383 است که تعداد آنها به حدود 15 مقاله می رسد .

"روایت تبعید" نیز عنوان کتاب خاطرات حسین کشکولی است که در سال 1308 توسط رضاخان به تهران و مازندران تبعید شد. این اثر خاطرات خودنوشت کشکولی است و یاحسینی کار ویرایش نهایی آن را انجام داده ‌است.

"شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی" هم از مبارزان و قهرمانان ایران در جنگ جهانی اول بوده که سال 1919 (1298) در مبارزه با پلیس جنوب ایران به شهادت رسیده است. کتاب خاطرات او حاصل مصاحبه مرحوم احمد فرامرزی با شیخ محمد، پسر بزرگ شیخ حسین در سال 1300 شمسی است.

این کتاب نخستین تاریخ شفاهی ایران است که یک بار در سال 1377 منتشر شده که با ویرایش جدید به زودی منتشر می شود.