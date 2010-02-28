محسن سراجی دبیر جایزه ادبی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چاپ کتابهایی از آثار برگزیده این جایزه گفت: در نمایشگاه کتاب تهران در سال 89 تمامی کتابهای مربوط به نخستین دوسالانه "جایزه ادبی ایران" را عرضه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آثار رسیده به دبیرخانه جایزه ادبی که تعداد آن بیش از 5 هزار اثر بوده است در قالب کتابهای "آثار برگزیده"، "آثار تقدیری"، و "دایره‌المعارف شاعران و داستان‌نویسان جوان" منتشر می‌شود که تا کنون چندین جلد از آنها چاپ و عرضه شده و در نمایشگاه کتاب سال آینده چندین عنوان کتاب از جمله "برای روزهای مبادای 2 و 3 و 4" و همچنین کتاب "برای خداحافظی هیچ وقت دیر نیست" ارائه خواهد شد.

این نویسنده در توضیح بیشتر این آثار افزود: ما موفق شدیم این کتابها را با مقدمه‌هایی به قلم بزرگان ادبیات به چاپ برسانیم از جمله مقدمه محمود دولت آبادی بر کتاب "برای روزهای مبادای 2"، مقدمه شاپور جورکش بر "برای روزهای مبادای 3"، مقدمه ابوتراب خسروی بر "برای روزهای مبادای 4" و مقدمه فرخنده آقایی بر "برای خداحافظی هیچ‌وقت دیر نیست".

سراجی با اشاره به اینکه کتابهای اشاره شده پیش از رونمایی در نمایشگاه کتاب به صورت اینترنتی در سایت انتشارات سخن‌گستر قابل پیش‌خرید است یادآور شد: تمامی کتابهای مرتیط با جایزه ادبی ایران به صورت اینترنتی قابل دسترسی و خرید است و پیش‌بینی می‌کنیم کتابهای جدیدمان هم که عرضه اینترنتی آنها تا چند روز دیگر آغاز می‌شود فروش خوبی در عرصه اینترنت داشته باشد و حتی بتوانیم چاپ دوم آنها را در نمایشگاه کتاب عرضه کنیم.

دبیر جایزه ادبی ایران در پایان درباره خبری که پیش از این درباره چاپ آثار منتخب ادبی در وبلاگها و سایتها بدان اشاره کرده بود گفت: قرار بود گزیده‌ای از تولید محتوای ادبی در اینترنت را پس از داوری و کار کارشناسی در قالب کتابی با عنوان ادبیات اینترنتی یا ادبیات وبلاگی منتشر کنیم ولی پس از بررسیهای اولیه بدین نتیجه رسیدیم که بهتر است این اتفاق با کمی تأخیر و پس از برنامه ریزیهای دقیق‌تر و کارشناسی‌تر رخ دهد.