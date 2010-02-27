مسی بیش از رونالدو و رونی مورد توجه رسانه ها قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در تحقیقی که توسط پژوهشگران دانشگاه "ناوارا" صورت گرفته، برنده توپ طلای سال گذشته، بیشترین توجه رسانه ای را معطوف خود کرده است.

رونالدو از تیم رئال مادرید و گرانقیمت ترین بازیکن جهان در رده دوم قرار دارد و وین رونی از منچستریونایتد در جایگاه سوم است. کاکا از رئال مادرید، فرناندو تورس و استیون جرارد از لیورپول، دیدیه دروگبا از چلسی و زلاتان ابراهیمویچ از اینتر در رده های بعدی این کار پژوهشی قرار دارند.

در رده باشگاهی، بارسلونا بالاتر از رئال مادرید ، منچستریونایتد، چلسی، میلان و لیورپول قرار دارد. در بخش مربیان هم سرآلکس فرگوسن، سرمربی منچستریونایتد در صدر است و رافائل بنیتز از لیورپول و خوزه مورینیو از اینتر در رده های بعدی قرار دارند.