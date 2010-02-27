موافقت روسیه با فروش بالگرد به لبنان/ تل آویو درپی ایجاد فرقه گرایی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازیدیعوت آحارونوت، "میشل سلیمان" که دیروز جمعه از سفر دور روزه خود به روسیه بازگشت از موافقت مسکو با فروش بالگردهای MI-24 به بیروت و امضای توافقنامه نظامی میان دو کشور خبر داد.

این در حالی است که روسیه در دسامبر 2008 با فروش 10 فروند میگ 29 به لبنان موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، میشل خواستار دریافت بالگردهایی شده که توانایی حمل موشک های پیشرفته را داشته باشند.

سلیمان در زمان حضور در مسکو با "دیمیتری مدودف" همتای روسی خود دیدار کرد و این دیدار را اتفاقی بزرگ در روابط دو کشور توصیف کرد.

رئیس جمهور لبنان در ادامه به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت : اسرائیل با تهدیدهای خود به دنبال تحقق دو هدف است اول فرار از فشارهای بین المللی به دلیل کارشکنی در روند صلح خاورمیانه و دوم ایجاد فرقه گرایی در لبنان.

کارشناسان در این باره می گویند : سفر سلیمان به روسیه پس از سفر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل به روسیه انجام گرفت. بدین ترتیب می توان گفت روسیه ورود به مسائل خاورمیانه را با جدیت بیشتری دنبال می کند.