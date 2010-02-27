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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

محمد بنا:

فرنگی⁯کاران برتر جام یادگار امام به اردوی تیم ملی دعوت می⁯شوند

فرنگی⁯کاران برتر جام یادگار امام به اردوی تیم ملی دعوت می⁯شوند

قم - خبرگزاری مهر: سرمربی کشتی فرنگی ایران گفت: کشتی⁯گیران برتر مسابقات جام یادگار امام از 15 اسفندماه در اردوی آماده⁯سازی تیم ملی کشتی فرنگی شرکت می⁯کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد بنا شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سطح کیفی مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام خوب بود ولی امیدوارم در سال⁯های آینده تیم⁯هایی با کیفیت بالاتر به این رقابت⁯ها دعوت شوند.

وی اضافه کرد: تیم کشتی فرنگی ما عنوان جهانی دارد و باید از تیم⁯های صاحب نام جهان در این گونه رقابت⁯ها دعوت شود تا کشتی⁯گیران ما تجربه خوبی کسب کنند.

بنا با اشاره به عدم حضور برخی کشتی⁯گیران صاحب نام در این دوره از مسابقات اظهار داشت: بسیاری از کشتی⁯گیران خوب ما مثل حمید سوریان، فرشاد علیزاده، سعید عبد ولی و... به این دوره از مسابقات اعزام نشدند تا به جوانانی که کمتر فرصت حضور در عرصه بین⁯المللی را داشتند، این فرصت داده شود.

سرمربی کشتی فرنگی ایران گفت: حضور تیم⁯های کشتی آذربایجان و ترکیه که به همراه تیم کشتی فرنگی ایران، جزو سه تیم برتر مسابقات جهانی بودند، در رقابت⁯های کشتی فرنگی جام یادگار امام خیلی خوب بود.

کد مطلب 1041820

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