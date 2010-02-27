به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد بنا شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سطح کیفی مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام خوب بود ولی امیدوارم در سالهای آینده تیمهایی با کیفیت بالاتر به این رقابتها دعوت شوند.
وی اضافه کرد: تیم کشتی فرنگی ما عنوان جهانی دارد و باید از تیمهای صاحب نام جهان در این گونه رقابتها دعوت شود تا کشتیگیران ما تجربه خوبی کسب کنند.
بنا با اشاره به عدم حضور برخی کشتیگیران صاحب نام در این دوره از مسابقات اظهار داشت: بسیاری از کشتیگیران خوب ما مثل حمید سوریان، فرشاد علیزاده، سعید عبد ولی و... به این دوره از مسابقات اعزام نشدند تا به جوانانی که کمتر فرصت حضور در عرصه بینالمللی را داشتند، این فرصت داده شود.
سرمربی کشتی فرنگی ایران گفت: حضور تیمهای کشتی آذربایجان و ترکیه که به همراه تیم کشتی فرنگی ایران، جزو سه تیم برتر مسابقات جهانی بودند، در رقابتهای کشتی فرنگی جام یادگار امام خیلی خوب بود.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی کشتی فرنگی ایران گفت: کشتیگیران برتر مسابقات جام یادگار امام از 15 اسفندماه در اردوی آمادهسازی تیم ملی کشتی فرنگی شرکت میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد بنا شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سطح کیفی مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام خوب بود ولی امیدوارم در سالهای آینده تیمهایی با کیفیت بالاتر به این رقابتها دعوت شوند.
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