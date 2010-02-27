به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد بنا شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سطح کیفی مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام خوب بود ولی امیدوارم در سال⁯های آینده تیم⁯هایی با کیفیت بالاتر به این رقابت⁯ها دعوت شوند.



وی اضافه کرد: تیم کشتی فرنگی ما عنوان جهانی دارد و باید از تیم⁯های صاحب نام جهان در این گونه رقابت⁯ها دعوت شود تا کشتی⁯گیران ما تجربه خوبی کسب کنند.



بنا با اشاره به عدم حضور برخی کشتی⁯گیران صاحب نام در این دوره از مسابقات اظهار داشت: بسیاری از کشتی⁯گیران خوب ما مثل حمید سوریان، فرشاد علیزاده، سعید عبد ولی و... به این دوره از مسابقات اعزام نشدند تا به جوانانی که کمتر فرصت حضور در عرصه بین⁯المللی را داشتند، این فرصت داده شود.



سرمربی کشتی فرنگی ایران گفت: حضور تیم⁯های کشتی آذربایجان و ترکیه که به همراه تیم کشتی فرنگی ایران، جزو سه تیم برتر مسابقات جهانی بودند، در رقابت⁯های کشتی فرنگی جام یادگار امام خیلی خوب بود.

