جدال صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی در ماهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار به عنوان حساسترین و به نوعی سرنوشتساز ترین دیدار هفته هشتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور در ماهشهر برگزار خواهد شد.
تیم صندوق ضمانت صادرات که نوشاد عالمیان، زمان ملا، ابراهیم علیدخت و "اوئیل" کرهای را در اختیار دارد از نظر امتیازی شرایط مشابه با حریف میزبان خود دارد هرچند که در دیدار رفت با نتیجه 6 بر 4 موفق به شکست ماهشهریها شده بود.
تیم پتروشیمی بندرامام برای جبران شکست دور رفت و گرفتن جایگاه حریف خود در رده دوم جدول ردهبندی فردا با افشین نوروزی، شهرام سربخشیان، محمدرضا نعمتی، سگون توریلا و کوادری آرونا به میدان میرود.
ذوب آهن اصفهان و هیئت قزوین نیز برگزار کننده دیگر دیدار این هفته از رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور هستند. به نظر میرسد اصفهانیها برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول ردهبندی کار آنچنان سختی نداشته باشند.
در هفته هشتم رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور تیم دانشگاه آزاد با قرعه استراحت روبروست.
جدول رده بندی:
1- ذوب آهن اصفهان (16 امتیاز)
2- صندوق ضمانت صادرات (15 امتیاز)
3- پتروشیمی بندرامام (15 امتیاز)
4- دانشگاه آزاد (14 امتیاز)
5- هیئت تنیس روی میز قزوین (7 امتیاز)
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