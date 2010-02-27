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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

لیگ تنیس روی میز/

جدال صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی در ماهشهر

جدال صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی در ماهشهر

رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز یکشنبه با دیدار دو تیم صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی بندر امام وارد هفته هشتم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  این دیدار به عنوان حساس‎‌ترین و به نوعی سرنوشت‌ساز ترین دیدار هفته هشتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ماهشهر برگزار خواهد شد.

تیم صندوق ضمانت صادرات که نوشاد عالمیان، زمان ملا، ابراهیم علیدخت و "اوئیل" کره‎ای را در اختیار دارد از نظر امتیازی شرایط مشابه با حریف میزبان خود دارد هرچند که در دیدار رفت با نتیجه 6 بر 4 موفق به شکست ماهشهری‎ها شده بود. 

تیم پتروشیمی بندرامام برای جبران شکست دور رفت و گرفتن جایگاه حریف خود در رده دوم جدول رده‎بندی فردا با افشین نوروزی، شهرام سربخشیان، محمدرضا نعمتی، سگون توریلا و کوادری آرونا به میدان می‌رود.

ذوب آهن اصفهان و هیئت قزوین نیز برگزار کننده دیگر دیدار این هفته از رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور هستند. به نظر می‎‌رسد اصفهانی‎ها برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول رده‎بندی کار آنچنان سختی نداشته باشند. 

در هفته هشتم رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم دانشگاه آزاد با قرعه استراحت روبروست.

جدول رده بندی:
1- ذوب آهن اصفهان (16 امتیاز)
2- صندوق ضمانت صادرات (15 امتیاز)
3- پتروشیمی بندرامام (15 امتیاز)
4- دانشگاه آزاد (14 امتیاز)
5- هیئت تنیس روی میز قزوین (7 امتیاز)

کد مطلب 1041822

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