به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا با حضور 23 تیم از پنجم تا هفتم اسفند ماه در حالی در تهران برگزار شد که تیم ایران در غیاب قهرمانان صاحب نام آسیا با کسب 5 مدال طلا، 5 مدال نقره و 11 برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

غیبت روح الله عسگری در دوهای مانع،غیبت محمد ارزنده پرنده صاحب نام کشورمان در پرش طول که مشخص نیست این روزها در کجا تمرین می کند، حکم تعلیق احسان مهاجر شجاعی دارنده مدال نقره دوره قبل این بازیها در دوی نیمه استقامت درست یک روز مانده به برگزاری مسابقات و کنارکشیدن سجاد و امیر مرادی در دوی 800 متر، چهره تیم ایران را در این رشته ها ضعیف نشان داد و حتی باعث شد تا دوندگان ایران در حالی در دوی 800 متر بی مدال بمانند که سجاد مرادی چندی پیش 2 طلای این رقابتها را در آسیا از آن خود کرده بود!

غیبت امین نیک‌فر دارنده عنوان قهرمانی ماده پرتاب وزنه بازیهای داخل سالن ویتنام نیز مدال طلای ایران را گرفت. البته در غیاب وی شاهرخی می توانست مدعی جدی برای کسب نشان طلا باشد اما تاخیر وی در سالن دردسرهایی را برای خودش و مسئولین درست کرد تا در نهایت طبق قوانین بین المللی حضور در مسابقات را از دست دهد. هرچند در این ماده نودهی مدال برنز را از آن خود کرد اما رکورد پائین وی برای دوستداران این رشته چنگی به دل نمی زد. در ماده 4 در 400 متر نیز مدال ایران بعد از اعتراض تیم بحرین و تنها به لطف امتیاز میزبانی بدست آمد.

از جمله ضعف های برگزاری مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا در تهران می توان به بی برنامگی در زمان بندی مسابقات، معطلی دوومیدانی کاران در اهدای مدالها، نبود رختکن در سالن، دور بودن مکان استقرار پزشکان و مسئولین تست دوپینگ از خط پایان مسابقات و استفاده از اسکوربوردی که در تمام دنیا نتیجه را نشان می دهد اما در ایران عکس نشان می داد، اشاره کرد.

موارد دیگری چون تبلیغات کم و حضور کمرنگ حامیان مالی در کنار مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا از نقاط ضعف این دیدارها محسوب می شد.

ضعف فاحش زبان انگیلسی گوینده سالن به حدی در سالن مشهود بود که بسیاری از تماشاچیان نیز به آن اشاره کردند به طوریکه در روز دوم و سوم مسابقات دبیر فدراسیون دوومیدانی به عنوان یکی از اساتید دانشگاهی نقش گوینده را در سالن برعهده گرفت!

به کار نبردن دستگاه فتوفینیش در برخی مسابقات بر خلاف روال مسابقات مطرح دوومیدانی در آسیا و جهان و ثبت نتایج به صورت دستی از سوی داوران و ناکارآمدی در کنترل خط پایان مسابقات نیز دردسرهایی را برای مسئولین ایرانی بوجود آورد.

توزیع چند باره اهدای جوایز همچون اهدای مدال طلای پرتاب وزنه زنان در دو روز متوالی توسط میهمانان نیز از نکات تعجب برانگیز این دیدارها محسوب می شد. در روز نخست به دلیل ناهماهنگی و نیامدن ورزشکاران چینی مدال های نقره وبرنز پرتاب وزنه زنان توسط سعیدلو به ورزشکاران اهداء شد. روز دوم نیز مدالهای این ماده با حضور هر سه ورزشکار توسط رحیمی معاون اول رئیس جمهور اهداء شد!

به روز نبودن سایت فدراسیون دوومیدانی در انعکاس اخبار و تصاویر و از همه مهمتر اشتباه در اعلام نتایج رقابتها همچون اعلام نتیجه اشتباه مسابقه 3 هزار متر زنان (مدال برنزی که از آن لیلا ابراهیمی بود اما در سایت به محبوبه غیور رسیده بود) به هیچ عنوان نشان از یک سایت در حد مسابقات قهرمانی آسیا نداشت!

تاخیر در اعلام نتایج و رده بندی مسابقات در سالن، نبود مکان استقرار برای خبرنگاران و تجهیزات رسانه ای که در صورت حضور خبرنگاران خارجی به هیچ عنوان پاسخگوی میهمانان نبوده و میزبانی این را زیر سوال می برد، از مشکلات دیگر اجرایی این رقابتها بوده است.

به طور یقین برخی از این کاستی می تواند میزبانی ایران برای دوره های بعدی این رقابتها را تحت الشعاع قرار دهد کما اینکه در حاشیه این رقابتها بارها شاهد اعتراضاتی از سوی میهمانان خارجی و داخلی به مسئولین بودیم!

متاسفانه در شرایطی ایران به واسطه کسب و در نهایت به نوعی حفظ شان کرسی نایب رئیسی آسیا توسط عیدی علیجانی برگزاری رقابتهای دوومیدانی آسیا در تهران را برای چهارمین بار قبول کرد که فدراسیون های ورزشی کشورمان در بحران شدید مالی به سر می‌بردند و این مسئله فدراسیون دوومیدانی را مستثنی نکرد.

تلاش مسئولین فدراسیون دوومیدانی کشورمان در تامین اعتبارات به حدی بی نتیجه بود که حتی زمزمه هایی از انصراف ایران از برگزاری این رقابتها نیز به گوش رسید اما اعتبار 100 میلیون تومانی سازمان درست 20 روز قبل از این مسابقات تنها مخارج اسکان، غذا، حمل و نقل را تامین کرد تا مشکلات مالی بر سر راه مسئولین این فدراسیون منجر به عدم برنامه‌ریزی مناسب شود.