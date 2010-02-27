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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

مسابقات ورزشی آموزشگاه های استان ایلام پایان یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مسابقات ورزشی آموزشگاه های استان در رشته های والیبال، تنیس روی میز و هندبال با معرفی تیمهای برتر پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسابقات رشته والیبال مقطع ابتدایی با شرکت هشت تیم از مناطق مختلف استان برگزار شد و تیم های ایلام ، دره شهر و مهران عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در مسابقات رشته های تنیس روی میز مقطع ابتدایی که با شرکت هشت تیم برگزار شد و تیم های ایلام، آبدانان و دره شهر به مقام اول تا سوم دست یافتند.

در رشته هندبال مقطع راهنمایی هم رقابتها با شرکت شش تیم برگزار شد و تیم ایوان اول شد و تیم های دره شهر و بدره ، دوم و سوم شدند.

مسابقات ورزشی آموزشگاه های استان با شرکت 420 دانش آموز از مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در بیست و پنج رشته در ایلام درحال برگزاری است.

کد مطلب 1041839

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