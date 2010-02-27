مسابقات ورزشی آموزشگاه های استان ایلام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسابقات رشته والیبال مقطع ابتدایی با شرکت هشت تیم از مناطق مختلف استان برگزار شد و تیم های ایلام ، دره شهر و مهران عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در مسابقات رشته های تنیس روی میز مقطع ابتدایی که با شرکت هشت تیم برگزار شد و تیم های ایلام، آبدانان و دره شهر به مقام اول تا سوم دست یافتند.

در رشته هندبال مقطع راهنمایی هم رقابتها با شرکت شش تیم برگزار شد و تیم ایوان اول شد و تیم های دره شهر و بدره ، دوم و سوم شدند.