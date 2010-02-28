نصرالله قادری کارگردان و نمایشنامه نویس درباره فعالیت‌های خود به خبرنگار مهر گفت: طبق قراردادی که با انتشارات "نیستان" دارم در حال نگارش رمان "سلمان فارسی" هستم. همچنین بازنویسی کتاب "زاویه دید" را که در رابطه با تحلیل نمایشنامه از منظر کارگردان است در دست انجام دارم. نمایشنامه "کسی که مثل هیچ کس نیست" را هم نوشته‌ام که داستان انسانی است که در هزاره سوم به دنیا ‌آمده ولی معتقد است که باید در هزاره اول به دنیا می‌آمد. این نمایشنامه دارای دوازده پرسوناژ است.





قادری که دو سال پیش نمایش "کریستال تاور" را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد به خبرنگار مهر گفت: در انتظار هستم تا بتوانم با استفاده از بیلبوردهای بزرگ شهری در سالنی کوچک نمایشی را به صحنه ببرم. خیلی دوست دارم بعد از دو سال دوری از کارگردانی تئاتر نمایش "نزدیک هر اندازه دور" که در زمان مدیریت دکتر نشان توسط آقای مهندس‌پور و گروه ممیزی‌اش از اجرا در جشنواره تئاتر فجر کنار گذاشته شد را اجرا کنم.



وی افزود: این نمایشنامه داستان تقابل دو نسل درباره مفهوم دفاع مقدس است در جشنواره تئاتر دفاع مقدس هم اجرا شد. همچنان نشسته‌ام تا آیین‌نامه‌های جدید تصویب شوند و زمانی فرصت اجرا برایم مهیا شود.

