چاپ تمبرهای ویژه به مناسبت سالگرد آکادمی سلطنتی علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تمبرها تصاویر برخی از تاثیرگذارترین دانشمندان از آکادمی علوم انگلستان چاپ شده است. این تمبرهای دو بخشی تصاویری از دانشمندان به همراه تصویری شفاف و زیبا از دستاورد علمی آنها به تصویر کشیده شده است. پست سلطنتی طی همکاری نزدیک با آکادمی علوم انگلستان 10 دانشمند نامی را از میان دیگر دانشمندان برای یادآوری نام آنها از طریق تمبرهای جدید انتخاب کرده است.

سر آیزاک نیوتن و ادوارد جنر دانشمند پیشگام در واکسیناسیون آبله و مشهور به پدر ایمنی شناسی از جمله دانشمندان مشهوری هستند که تصاویر آنها بر روی تمبرهای جدید به ثبت رسیده است. 10 نفر انتخاب شده از میان بیش از هزار و 400 عضو داخلی و خارجی و بیش از 60 برنده جایزه نوبل انتخاب شده اند.

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"مارتین ریز" رئیس آکادمی علوم انگلستان در زمینه این برنامه می گوید: این تمبرها یادآور برخی از مشهورترین اعضای انجمن سلطنتی علوم و دستاوردهای شگفت انگیز آنها است که همزمان با برگزاری سیصد و پنجاهمین سالگرد آکادمی علوم امیدواریم تصاویر آنها بتواند هیجان و غرور را در تاریخ علم جهان برانگیزد و تصمیم ما را برای دست یافتن به کشفهای جدید در قرن 21 میلادی محکم تر سازد.