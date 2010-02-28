برگی از تاریخ ایران و جهان

نهم اسفند:

تأسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان

در چنین روزی در سال 1357 و با صدور حکمی از سوی امام خمینی (ره) بنیاد مستضعفان و جانبازان تأسیس شد . به موجب فرمان امام شورای انقلاب مأمور شد با استفاده از توان بنیاد مستضعفان و جانبازان تمامی اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی را که از بیت المال به دست آمده بود به نفع مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند .



نخسستین اساسنامه بنیاد مستضعفان مشتمل بر 25 ماده است که در گردهمایی هفتم تیر 1358 مجمع عمومی مؤسسان تصویب گردید و شورای انقلاب نیز آن را تأیید کرد .

سیزدهم ربیع الاول:

در گذشت آیت الله بهاء الدینی



در چنین روزی در سال 1418 آیت الله حاج سید رضا بهاء الدینی از علمای برجسته جهان تشیع دیده از جهان فروبست . از وی آثاری چند در حوزه علوم اسلامی و به ویژه فقه باقی مانده است .

بیست و هشتم فوریه: