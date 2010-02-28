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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۸

برگی از تاریخ ایران و جهان

برگی از تاریخ ایران و جهان

خبرگزاری مهر: امروز یکشنبه نهم اسفند 1388 شمسی، سیزدهم ربیع‌الاول 1431 قمری و بیست و هشتم فوریه سال 2010 میلادی است .

نهم اسفند:

تأسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان

در چنین روزی در سال 1357 و با  صدور حکمی  از سوی امام خمینی (ره) بنیاد مستضعفان و جانبازان تأسیس شد .  به موجب فرمان امام  شورای انقلاب مأمور شد با استفاده از توان بنیاد مستضعفان و جانبازان تمامی اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی را که از بیت المال به دست آمده بود به نفع مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند .

نخسستین  اساسنامه بنیاد مستضعفان مشتمل بر 25 ماده است که در گردهمایی هفتم تیر 1358 مجمع عمومی مؤسسان تصویب گردید و شورای انقلاب نیز آن را تأیید کرد . 

سیزدهم ربیع الاول:

در گذشت آیت الله بهاء الدینی

در چنین روزی در سال 1418 آیت الله حاج سید رضا بهاء الدینی از علمای برجسته جهان تشیع دیده از جهان فروبست . از وی آثاری چند در حوزه علوم اسلامی و به ویژه فقه  باقی مانده است .

بیست و هشتم فوریه:

تولد میشل دو مونتانی 
 
در چنین روزی در سال 1533 میلادی میشل دو مونتانی فیلسوف و نویسنده فرانسوی به دنیا  آمد .

کد مطلب 1041859

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