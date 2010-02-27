علی نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این تصمیم در پی خشکسالیهای اخیر با توجه به افت آب ناشی از این پدیده طبیعی و برداشتهای غیر مجاز از منابع آبی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه 92 دشت اصلی در استان فارس وجود دارد، افزود: 35 دشت در ابتدای دوره اندازه گیری بارندگی بیش از 10 متر افت آب داشته در حالیکه افت آب در این دشتها در سال گذشته فقط دو متر بوده است.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه فارس بیان کرد: میانگین سالانه بارش باران در کوتاه مدت جبران خشکسالی سالهای اخیر را نمی کند به همین دلیل باید در سالهای طولانی، برداشت از آب زیرزمینی کنترل شود تا وضعیت دشتهای استان فارس بهبود یابد.

نسیمی متذکر شد: در سال آبی 88- 87 نسبت به سالهای ترسالی 45 درصد کاهش بارندگی ارزیابی می شود که باید گفت در دو سال آبی گذشته منابع آب زیرزمینی تغذیه مناسبی نداشتند.

وی در ادامه با اشاره به حفر چاه کشاورزی نیز بیان کرد: حدود 64 هزار حلقه چاه کشاورزی پروانه دار در استان فارس وجود دارد البته پیش بینی می شود که هشت تا 10 هزار حلقه چاه غیر مجاز نیز در استان فارس وجود داشته باشد که تاکنون حدود سه هزار حلقه چاه غیر مجاز توسط گشت و بازرسی از طریق مراجع قضایی پر شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه فارس با اشاره به تاثیرات منفی که چاه های غیر مجاز بر منابع آبی بر جای می گذارند نیز خاطرنشان کرد: این تعداد چاه های غیر مجاز موجود در استان فارس به خاطر برداشتهای بی رویه ای که از آنها صورت می گیرد باعث کاهش منابع آبهای زیرزمینی شده البته از سوی آب منطقه ای فارس در این رابطه اقدامات زیادی انجام شده است.

نسیمی ضمن تشریح راه های ممکن برای برون رفت وضعیت کاهش سطح منابع آبی نیز بیان کرد: بحث مصرف بهینه و کنترل برداشتها، جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز، تغییر الگوی کشت آبیاری از جمله اقدامات موثر برای جلوگیری از کاهش آبهای زیرزمینی به شمار می رود.