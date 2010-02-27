به گزارش خبرنگار مهر، تیم نیوساوت ولز تندراسترالیا، اولین تیم خارجی است که عصر فردا برای شرکت در نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا وارد تهران می شود. این تیم پس از اقامتی چند ساعته در شهر تهران صبح روز یکشنبه عازم اصفهان، محل برگزاری رقابتها می شود.
تیمهای خارجی به مرور وارد ایران خواهند شد. تیمهای بیشکک قرقیزستان و ووهان دیلونگ چین، آخرین تیمهایی هستند که یک روز پیش از آغاز رقابتهای جام باشگاههای آسیا به کشورمان خواهند آمد.
مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا از روز پنجشنبه 13 اسفندماه در سالن پیروزی شهر اصفهان آغاز خواهد شد.
امروز هم یک تیم سه نفره از پزشکان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری سمینار پزشکی مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا وارد تهران شدند. این گروه قرار است سه روز پیش از آغاز رقابتها سمیناری را برای مربیان و پزشکان تیمهای حاضر در پیکارهای آسیایی برگزار کنند.
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