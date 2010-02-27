  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

فوتسال باشگاه‌های آسیا-اصفهان

تیم‌های خارجی از فردا وارد ایران می شود / استرالیا اولین تیم

تیم‌های خارجی از فردا وارد ایران می شود / استرالیا اولین تیم

هشت تیم خارجی حاضر در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از فردا به مرور وارد ایران می شوند تا از روز پنجشنبه در کنار فولادماهان رسما پیکارهای خود را در این رقابت‌ها آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نیوساوت ولز تندراسترالیا، اولین تیم خارجی است که عصر فردا برای شرکت در نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا وارد تهران می شود. این تیم پس از اقامتی چند ساعته در شهر تهران صبح روز یکشنبه عازم اصفهان، محل برگزاری رقابت‌ها می شود.

تیم‌های خارجی به مرور وارد ایران خواهند شد. تیم‌های بیشکک قرقیزستان و ووهان دیلونگ چین، آخرین تیم‌هایی هستند که یک روز پیش از آغاز رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا به کشورمان خواهند آمد.

مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا از روز پنجشنبه 13 اسفندماه در سالن پیروزی شهر اصفهان آغاز خواهد شد.

امروز هم یک تیم سه نفره از پزشکان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری سمینار پزشکی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا وارد تهران شدند. این گروه قرار است سه روز پیش از آغاز رقابت‌ها سمیناری را برای مربیان و پزشکان تیم‌های حاضر در پیکارهای آسیایی برگزار کنند.

کد مطلب 1041881

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها