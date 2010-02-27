کانون فرهنگی شهید مطهری سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح شنبه و طی مراسمی با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استان، مدیر کل نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کردستان و جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی استان، کانون فرهنگی شهید مطهری وابسته به آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج به بهره برداری رسید.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج در ابتدای این مراسم اظهار داشت: کار ساخت کانون شهید مطهری از ابتدای سال 87 آغاز و خوشبختانه بر اساس برنامه زمانبندی شده و در موعد مقرر به بهره برداری رسید که با بهره برداری از این مجموعه بخش زیادی از نیازمندی های آموزش و پرورش برطرف شده است.

خلیل کریمی عنوان کرد: کانون شهید مطهری سنندج با زیربنای 783 متر مربع و با محوطه سازی به میزان دو هزار متر مربع توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان احداث و از امروز در اختیار آموزش و پرورش نایحه دو سنندج قرار گرفت تا از فضای ایجاد شده در راستای انجام برنامه های مختلف فرهنگی، تربیتی و هنری استفاده شود.

وی گفت: برای ساخت و بهره برداری از کانون شهید مطهری مبلغ چهار میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج خاطرنشان کرد: کانون فرهنگی شهید مطهری سنندج شامل سالن آمفی تئاتر مجهز و با ظرفیت بیش از 140 نفر، چهار کلاس آموزشی، کتابخانه و فضای مطالعه است که در مجموع بیش از دو هزار متر مربع فضای آموزشی و فرهنگی را شامل می شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: در طول یک ماه گذشته سه کانون فرهنگی و تربیتی در استان کردستان به بهره برداری رسیده است.

علاالدین محسنی بیان داشت: علاوه بر افتتاح کانون شهید مطهری سنندج، کانون های فرهنگی و تربیتی در شهرستانهای قروه و سقز نیز در طول یک ماه گذشته به بهره برداری رسیده است.