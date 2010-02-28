میانگین سن شروع به اعتیاد در کشور 22 سال است

شهرام مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سالهاست که به یک طرح جامع در پیشگیری از اعتیاد نیاز داریم ولی تا امروز تمام طرحهای مطرح شده پراکنده و غیر اجرایی بوده اند.

وی افزود: طرح‌هایی که تا امروز در پیشگیری از اعتیاد مطرح شده بیشتر موقتیند و طرح مستمر و تاثیرگذاری اجرا نشده در حالی که پیشگیری از اعتیاد یک بحث فرهنگی و آموزشی و زمانبر است و نیاز به آموزشهای مستمر دارد.

معاون بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در مبارزه با مواد مخدر باید از افراط و تفریط جلوگیری کرد چرا که در هر دو حالت مبارزه با مواد مخدر منجر به شکست می‌شود. در برخورد افراطی معتاد به یک مجرم خطرناک در نگاه مسئولان تبدیل می‌شود و به صورت انتظامی با او رفتار می شود. در این حالت مواد مخدر به صورت زیرزمینی و پنهان مصرف می‌شود که پیشگیری آن بسیار مشکل است.

شهرام مقدسی گفت: در نوع برخورد تفریطی با مواد مخدر، به حدی برای معتاد موارد حمایتی در نظر گرفته می‌شود که در بحث پیشگیری با مشکلاتی مواجه می شویم چرا که افراد سالم از این مزایای حمایتی بی بهره هستند لذا باید در مبارزه با مواد مخدر تعادل را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر یک موضوع فرهنگی، اجتماعی و انتظامی است و باید در این راه از کارشناسان متخصص استفاده کرد چرا که اشتباه در یکی از موارد مطرح شده مبارزه با مواد مخدر را با چالش مواجه می کند.

رئیس مرکز توانبخشی استان چهارمحال و بختیاری در مورد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر گفت: در دهه 70 بزرگترین نگرانی در مورد اعتیاد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از تریاک به هروئین بود در صورتی که امروز الگوی مصرف مواد مخدر به سمت مواد مخدر صنعتی میل کرده که بسیار خطرناک است.

وی افزود: بیشترین مواد مخدر مصرفی در کشور کراک و شیشه است که توسط جوانان و نوجوانان مصرف می‌شود و عوارض بسیار جبران ناپذیری دارد.



