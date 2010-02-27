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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

مهمانپرست به مهر خبر داد:

آغاز سمینار سفیران ایران در دیگر کشورها/ تعیین همه سفیران تا آخرسال

آغاز سمینار سفیران ایران در دیگر کشورها/ تعیین همه سفیران تا آخرسال

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نخستین سمینار سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دولت دهم از امروز شنبه آغاز به کار کرد.

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به دلیل تغییر دولت در سال 88 و استقرار دولت جدید ، سمینار سفرا و روسای نمایندگی های وزارت امور خارجه در تابستان برگزار نشده بود خاطرنشان کرد: بر این اساس نخستین سمینار سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور از زمان آغاز به کار دولت دهم از امروز آغاز به کار کرد.

وی ادامه داد: در نشست امروز این سمینار، سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور با معاونت های مختلف منطقه ای مسائل دو جانبه را مورد بررسی قرار می دهند.

مهمانپرست تاکید کرد: نشست اصلی سمینار سفرا و روسای نمیاندگی های ایران در خارج از کشور از فردا افتتاح می شود و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سمینار قرار دارد.

وی افزود: در نشست سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور بر عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی مروری صورت می گیرد و هماهنگی لازم برای پیگیری مسائل دو جانبه بین ایران و کشورهای مختلف به عمل خواهد آمد  و مسائل اصلی سیاست خارجی نیز مورد تبادل نظر قرار می گیرد.

مهمانپرست در خصوص زمان مشخص شدن سفرای تعیین نشده ایران در خارج از کشور گفت: کلیه سفرای ایران در خارج از کشور که تا کنون تعیین نشده اند تا پایان اسفند ماه وضعیتشان مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: در طول سمینار سفرا افرادی که اگریمان آنان از کشور پذیرنده رسیده باشد و وارد مرحله صدور استوار نامه شده باشند به عنوان سفرای جدید ایران تلقی می شوند.

کد مطلب 1041897

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