آغاز سمینار سفیران ایران در دیگر کشورها/ تعیین همه سفیران تا آخرسال

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به دلیل تغییر دولت در سال 88 و استقرار دولت جدید ، سمینار سفرا و روسای نمایندگی های وزارت امور خارجه در تابستان برگزار نشده بود خاطرنشان کرد: بر این اساس نخستین سمینار سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور از زمان آغاز به کار دولت دهم از امروز آغاز به کار کرد.

وی ادامه داد: در نشست امروز این سمینار، سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور با معاونت های مختلف منطقه ای مسائل دو جانبه را مورد بررسی قرار می دهند.

مهمانپرست تاکید کرد: نشست اصلی سمینار سفرا و روسای نمیاندگی های ایران در خارج از کشور از فردا افتتاح می شود و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سمینار قرار دارد.

وی افزود: در نشست سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور بر عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی مروری صورت می گیرد و هماهنگی لازم برای پیگیری مسائل دو جانبه بین ایران و کشورهای مختلف به عمل خواهد آمد و مسائل اصلی سیاست خارجی نیز مورد تبادل نظر قرار می گیرد.

مهمانپرست در خصوص زمان مشخص شدن سفرای تعیین نشده ایران در خارج از کشور گفت: کلیه سفرای ایران در خارج از کشور که تا کنون تعیین نشده اند تا پایان اسفند ماه وضعیتشان مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: در طول سمینار سفرا افرادی که اگریمان آنان از کشور پذیرنده رسیده باشد و وارد مرحله صدور استوار نامه شده باشند به عنوان سفرای جدید ایران تلقی می شوند.