بی.بی.سی 600 کارمند خود را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، این اقدام بی.بی.سی موجب بیکار شدن 600 نفر از کارکنان این موسسه می شود ازهمین رو اتحادیه های کارگری در واکنش به این اقدام بی.بی.سی تهدید کرده اند که در صورت انجام آن دست به اعتصاب می زنند.

بر اساس این گزارش، بی.بی.سی این اقدام را با هدف جلوگیری از دخالت حزب محافظه کار انگلیس در فعالیت های خود انجام می دهد.

حزب محافظه کار اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات آتی پارلمانی تغییراتی را در فعالیت های شبکه بی.بی.سی ایجاد می کند.

بر اساس این گزارش، یکی از ایستگاه های خبری که قرار است تعطیل شود شبکه 6 رادیو موسیقی است که 700 هزار شنونده در طول هفته دارد و بودجه سالیانه آن شش میلیون پوند است و تعطیل شدن آن نارضایتی هایی را انگلستان به وجود می آورد.

در همین رابطه 60 هزار نفر تا کنون مخالفت خود را با تعطیل شدن این ایستگاه های رادیویی اعلام کرده و نام خود را به صورت آنلاین ثبت کرده اند.