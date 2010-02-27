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۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۸

بی.بی.سی 600 کارمند خود را اخراج می کند

بی.بی.سی 600 کارمند خود را اخراج می کند

بنگاه خبرپراکنی بی.بی.سی از تصمیم برای تعطیل کردن دو ایستگاه رادیوی و نیمی از وب سایتهای خود با هدف مقابله با اقدامات حزب محافظه کار انگلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، این اقدام بی.بی.سی موجب بیکار شدن 600 نفر از کارکنان این موسسه می شود ازهمین رو اتحادیه های کارگری در واکنش به این اقدام بی.بی.سی تهدید کرده اند که در صورت انجام آن دست به اعتصاب می زنند.

بر اساس این گزارش، بی.بی.سی این اقدام را با هدف جلوگیری از دخالت حزب محافظه کار انگلیس در فعالیت های خود انجام می دهد.

حزب محافظه کار اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات آتی پارلمانی تغییراتی را در فعالیت های شبکه بی.بی.سی ایجاد می کند.

بر اساس این گزارش، یکی از ایستگاه های خبری که قرار است تعطیل شود شبکه 6 رادیو موسیقی است که 700 هزار شنونده در طول هفته دارد و بودجه سالیانه آن شش میلیون پوند است و تعطیل شدن آن نارضایتی هایی را انگلستان به وجود می آورد.

در همین رابطه 60 هزار نفر تا کنون مخالفت خود را با تعطیل شدن این ایستگاه های رادیویی اعلام کرده و نام خود را به صورت آنلاین ثبت کرده اند.  

کد مطلب 1041898

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