عملیات احداث دانشگاه ناصر خسرو در ساوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فاز اول این دانشگاه در دو هزار و 300 مترمربع زیر بنا ساخته می شود و شامل قسمتهای اداری و آموزشی و دانشکده علوم انسانی است که 10 میلیارد ریال هزینه احداث آن از محل اعتبارات هیئت موسس و بقیه ازتسهیلات دولتی تامین می شود.

هم اکنون حدود 500 دانشجو در دو رشته کاردانی و سه رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته در ساختمانی استیجاری واقع در کیلومتر پنج جاده ساوه - تهران، در این دانشگاه اشتغال به تحصیل دارند.

استان مرکزی اکنون دارای بیش از 20 دانشگاه و بیش از 100 هزار دانشجو است که 30 هزار نفر آن در ساوه تحصیل می کنند.