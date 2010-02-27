  1. استانها
  2. مرکزی
۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

عملیات احداث دانشگاه ناصر خسرو در ساوه آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: دانشگاه غیر انتفاعی ناصر خسرو در 30 هکتار زمین پیش بینی شده در ساوه آغاز شد که سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فاز اول این  دانشگاه در دو هزار و 300 مترمربع زیر بنا ساخته می شود و شامل قسمتهای اداری و آموزشی و دانشکده علوم انسانی است که 10 میلیارد ریال هزینه احداث آن از محل اعتبارات هیئت موسس و بقیه ازتسهیلات دولتی تامین می شود.

هم اکنون حدود 500 دانشجو در دو رشته کاردانی و سه رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته در ساختمانی استیجاری واقع در کیلومتر پنج جاده ساوه - تهران، در این دانشگاه اشتغال به تحصیل دارند.

استان مرکزی اکنون دارای بیش از 20 دانشگاه و بیش از 100 هزار دانشجو است که 30 هزار نفر آن در ساوه تحصیل می کنند. 

کد مطلب 1041905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها