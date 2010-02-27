غلامرضا تفتی‌ در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با انتقاد از ایجاد بی‌رویه فروشگاه‌های بزرگ مصرف در سطح شهر قم اظهار داشت: توسعه فروشگاه‌های بزرگ در قم اقتصاد اصناف، به ویژه واحدهای کوچک را فلج می‌کند.



وی افزود: در حالیکه برخی از این فروشگاه‌ها بدون داشتن پروانه مشغول به فعالیت هستند متأسفانه واحدهای صنفی قم با وجود فعالیت این‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو شده اند.



تفتی همچنین با بیان این که شکل‌گیری این قبیل فروشگاه‌های عمده در قم باید پس از انجام هماهنگی‌های لازم در سطح استان صورت پذیرد، ادامه داد: جدای از این مسئله یکی دیگر از مهمترین مشکلات واحدهای صنفی در قم این است که متأسفانه شهرداری قم بدون حساب و کتاب اقدام به صدور مجوز واحد‌های تجاری می‌کند و این در حالی است که در شرایط کنونی بازار قم تا حدود زیادی اشباع شده است.



با ادامه این روند تورم تشدید می‌شود



وی اضافه کرد: آن چه که مشخص است این که با ادامه این روند ضمن آن که اصناف و بازاریان قم متضرر می‌شوند در نهایت گرانی و تورم بیشتر هم عاید مردم قم می‌ شود.



رئیس مجمع صنفی توزیعی - خدماتی قم همچنین بیان داشت: ما از مسئولان بازرگانی استان و همچنین شورای محترم شهر قم می‌خواهیم که در این خصوص با توجه به اصل نیاز سنجی اقدام به توسعه واحدهای تجاری در قم کنند و از اقدامات بدون برنامه‌ریزی و نیاز سنجی در این باره بپرهیزند.

