۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

شدت زلزله شیلی 8.8 ریشتر اعلام شد/ احتمال سونامی گسترده در اقیانوس آرام

زلزله ای با مقیاس 8.8 دهم ریشتر شهر کانسپسیون در 90 کیلومتری جنوب سانتیاگو پایتخت شیلی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این زلزله که پیشتر مقیاس آن 8.5 دهم ریشتر عنوان شده بود میزان آن افزایش یافته و به 8.8 ریشتر رسیده است.

مؤسسه برنامه ریزی ژئولوژیکی آمریکا همچنین گزارش داده است که زمین لرزه سبب تخریب برخی ساختمانها در سانتیاگو شده و بخش هایی از راههای شهر مسدود شده است.

این مؤسسه نسبت به احتمال بروز سونامی در کلمبیا، کاستاریکا، پاناما و قطب جنوب هشدار داد.

منابع خبری از احتمال خسارات فراوان بواسطه سونامی خبر می دهند.

همچنین سازمان هواشناسی ژاپن نسبت به وقوع سونامی در منطقه ای وسیع در اقیانوس آرام در نزدیکی سواحل شیلی هشدار داده است.

کد خبر 1041918

